El matancero Rubén González logró una medalla en el Mundial de natación de invierno

El nadador de Isidro Casanova alcanzó la presea de plata en la prueba de 25 metros mariposa en Oulu, Finlandia.

En su tercera participación en el Mundial de natación de invierno, que esta ocasión se desarrolló en Oulu, Finlandia, el matancero Rubén González alcanzó una medalla de plata en la competencia de 25 metros mariposa sin protección térmica.

El evento, que contó con más de 1.800 nadadores de 50 países, se llevó a cabo bajo condiciones extremas, con temperaturas bajo cero, tanto en el ambiente como en el agua del natatorio.

“Fue el agua más fría que probé en mi vida. Tenía una temperatura de medio grado bajo cero y la pileta contaba con bombas para mover el agua constantemente y así evitar que se congelara. En el ambiente, la temperatura fue de entre siete y diez grados bajo cero”, le contó el oriundo de Isidro Casanova a El1.

La performance de Rubén

En el primer día de competencia, González participó en la prueba de 25 metros mariposa y quedó segundo, entre 14 competidores, a 67 centésimas del ganador, el húngaro Bulcsu Lengyel.

En la segunda jornada corrió los 200 metros libres y se colocó en el sexto puesto de 14 participantes, con un tiempo de 3m03s60.

Y en el cierre compitió en cien metros libres, ubicándose en el octavo lugar de 21 nadadores con un registro de 1m15s35.

“Estoy muy contento porque fue el lugar más extremo en el que nadé y, además de la medalla, quedar entre los diez mejores en cada prueba fue un gran resultado”, sostuvo.