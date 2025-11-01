Jornada de prevención de cáncer de piel para cuidar la salud de las niñas y niños de La Matanza

Inicia la Campaña de Prevención del Cáncer de Piel en Niños, gratuita y abierta a toda la comunidad.

La iniciativa del Gobierno local, a través de la Secretaría de Salud Pública, a cargo del Dr. Alejandro Collia, tiene como objetivo concientizar sobre el daño que produce la exposición excesiva a la radiación solar, siendo uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo del melanoma; y la importancia del autocuidado y la detección temprana, desde la infancia.

La campaña se realizará del 3 al 6 de noviembre, en el Hospital del Niño Prof. Dr. Ramón Exeni, ubicado en Ramón Carrillo y Centenera, San Justo, de 8 a 11 horas. No se suspende por lluvia.

Durante las jornadas, se realizarán controles gratuitos de lunares a niñas y niños y se brindarán charlas informativas con médicos especialistas, para promover hábitos de cuidado y prevención desde la infancia. Es importante aclarar que la atención es por orden de llegada.

El Gobierno local continúa trabajando para acompañar a toda la comunidad y garantizar el acceso gratuito a una salud pública y de calidad.