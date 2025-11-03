Nuevos cursos gratuitos de tecnología y ambiente  para vecinas y vecinos de todas la edades

La Matanza, declarada como Ciudad del Aprendizaje por la UNESCO, continúa fortaleciendo su propuesta de educación digital y sustentable. El Centro de Innovación Tecnológica de La Matanza (CITLAM), abre nuevas inscripciones con propuestas gratuitas y abiertas a la comunidad.

El CITLAM es un espacio público, inclusivo y clave para acompañar el avance tecnológico y desarrollar innovadoras habilidades. El Gobierno local, a través de la Secretaría de Políticas Educativas, a cargo de Silvina Gvirtz, impulsa mes a mes diferentes propuestas al alcance de toda la comunidad, y de forma gratuita.



En esta oportunidad, el Centro de Innovación Tecnológica, ubicado en San Justo, suma dos capacitaciones estratégicas en educación digital y compromiso ambiental, acercando estos conocimientos a vecinas y vecinos de todas las edades.



En articulación con la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, se incorporan tres talleres de Compostaje y Vermicompostaje, destinados a niñas, niños, adolescentes y personas adultas, con el objetivo de promover hábitos sostenibles, la gestión responsable de residuos orgánicos y la construcción de conciencia ecológica desde una mirada práctica y participativa.



Estos talleres teóricos y prácticos, permitirán a las y los participantes aprender sobre el proceso biológico del compostaje, la correcta gestión de la materia orgánica, la construcción de composteras caseras y la creación de humus de lombriz. Cada grupo etario contará con una propuesta adaptada:

– Niñas y niños: jueves 20 de noviembre, de 9:30 a 11:30 h.

– Adolescentes: jueves 27 de noviembre, de 9:30 a 12:30 h.

– Adultas y adultos: jueves 4 de diciembre, de 9:00 a 13:00 h.

Además, el CITLAM abre la inscripción al curso Herramientas de Google, pensado para mayores de 18 años que deseen incorporar competencias digitales para el estudio, el trabajo y la vida cotidiana. Este curso permitirá dominar las principales aplicaciones de Google (Docs, Sheets, Slides, Drive), fomentar la colaboración en la nube y mejorar la productividad personal.



Las cursadas, de modalidad presencial y gratuita, se realizarán los días martes o jueves, en diferentes turnos, a partir de noviembre. Inscripción online: https://forms.gle/d4CheaARoqNkhdA98

– Martes: del 4 de noviembre al 25 de noviembre, de 9:30 a 11:30 h.

– Jueves: del 20 de noviembre al 11 de diciembre de 10 a 12 h.