Por operativos de inspección de AySA, podría verse afectado el servicio de agua en La Matanza

Con el objetivo de asegurar el correcto estado del sistema de distribución de agua potable, la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) sigue avanzando con su Programa de Inspección de Ríos Subterráneos 2025. En el marco de estas acciones, se verá afectado el funcionamiento de las estaciones elevadoras La Matanza y Floresta, por lo cual en algunas zonas del oeste y sur del AMBA podría verse afectado el servicio de agua potable.

Este jueves por la noche se realizará la inspección del tramo “Constitución – Floresta” para evaluar la situación estructural del megaconducto y verificar que se encuentre en óptimas condiciones para su desempeño. En este sentido, podría haber una afectación en el normal funcionamiento del servicio desde las 22 de este jueves 6 de noviembre hasta las primeras horas de la tarde del día siguiente en algunas localidades de La Matanza, Lomas de Zamora, Ezeiza, Esteban Echeverría y en algunos barrios del oeste y sur de la Ciudad de Buenos Aires.

Con el correr de las horas, el servicio se normalizará progresivamente. Estos trabajos se realizan semanalmente de forma programada y en horario nocturno, minimizando el impacto en el suministro de agua potable en las zonas abastecidas por las Estaciones Elevadoras que se encuentran en los tramos del río subterráneo a inspeccionar. El propósito es mejorar la eficiencia del servicio y asegurar los estándares de calidad en la red de distribución de agua potable.

Inspecciones de AySA en ríos subterráneos

Los ríos subterráneos son megacañerías de entre 2,6 y 4,6 metros de diámetro, construidas entre los años 1950 y 2000, con una extensión de 88 kilómetros y están interconectados a una profundidad de hasta 35 metros. Su función es transportar el agua que se potabiliza en las plantas para que llegue de manera segura a millones de usuarios.

Para llevar a cabo las inspecciones, personal técnico equipado con tecnología avanzada y un mini submarino ROV (vehículo de operación remota) ingresan a los conductos a través de cámaras de acceso, efectuando así video inspecciones en diferentes tramos de los ríos subterráneos. Esto se efectúa con el apoyo de buzos, quienes ayudan en la inserción de los equipos para poder observar el estado estructural y prever cualquier problema que pueda surgir. De esta manera, se obtiene material fílmico que luego permite elaborar informes y obtener diagnósticos.

“Tenemos una programación y preparación bastante exhaustiva con el fin de que no surjan inconvenientes. Esto nos permite contemplar las distintas tareas que se van a realizar, dentro de la cámara de acceso y ya dentro del agua”, expresó Juan Pablo Gioia, jefe del Departamento de Diagnóstico y Mantenimiento de Ríos Subterráneos de la Dirección de Ingeniería.

“Es un trabajo que tiene sus riesgos porque tenemos la combinación de distintos factores, llámese espacios confinados, trabajo en altura, que en nuestro caso vamos hacia abajo muchos metros, y la tarea propia del buceo con las implicancias inherentes a la actividad”, agregó sobre la complejidad y rigurosidad del operativo.

Ante cualquier duda, AySA recuerda a los usuarios que tienen a disposición los canales de atención autogestionada vía WhatsApp (11-5984-5794). Además, pueden contactarse a través de los canales oficiales de Instagram (@aysa.oficial) y Facebook (AySA.Argentina) de 6 a 24 horas, o llamando al 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.