Fernando Espinoza: «Más de 100 mil niñas y niños recibieron su juguete de Navidad»

Como es tradición, cada diciembre el Gobierno local lleva a cabo la esperada acción solidaria de Papá Noel en tu barrio, con la entrega de más de 100 mil juguetes en diferentes puntos de las 17 ciudades del distrito y en parroquias, hospitales y templos evangélicos. En un contexto económico complejo que enfrenta la Argentina, marcado por las medidas de mega ajuste, endeudamiento y especulación del Gobierno nacional, el Municipio de La Matanza abraza a las familias del distrito, llevando un mensaje de amor y solidaridad.

En la previa de Navidad y con una fila que rodeaba toda la plaza de San Justo, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, participó de la tradicional entrega de juguetes en más de 80 plazas del distrito. Esta acción solidaria es producto de un gran esfuerzo fiscal, con déficit cero, por parte del Gobierno local que realizó una nueva e importante inversión para que ningún niño o niña se quede sin un obsequio en estas Fiestas.



⁠»Estamos festejando la llegada de Papá Noel a La Matanza, junto a más de 100 mil chicas y chicos que están recibiendo su esperado regalo», expresó Fernando Espinoza y remarcó: «Para nosotros, la entrega de juguetes es un día de mucha felicidad y es un acto de justicia social. Tenemos que llevar justicia social a toda la Argentina».

«La sonrisa de los chicos cuando ven a Papá Noel y reciben su regalo es impagable», resaltó Fernando Espinoza y valoró: «Quiero agradecer a todos los comerciantes y empresarios de La Matanza que colaboraron nuevamente para poder hacer realidad esta obra solidaria, que nos hace emocionar a todos».



«En este momento tan difícil que enfrenta la Argentina por la crisis económica que estamos viviendo, con mucha responsabilidad pudimos lograr hacer nuevamente esta fiesta impresionante que nos llena de felicidad y de alegría», aseveró el Intendente y presidente de la FAM.



Por último, Fernando Espinoza expresó: «Desde el fondo de mi corazón, les deseo feliz Navidad a todas y todos» y concluyó: «Hay otro camino y se construye con amor y solidaridad para poder cumplir los sueños de todas las argentinas y argentinos en este nuevo año que comienza».