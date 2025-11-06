La Matanza se prepara para la gran final regional de los Juegos MTZ

Como Capital Nacional del Deporte Social, el Gobierno local impulsa políticas públicas que fomentan el deporte, la inclusión, la recreación y la participación juvenil, generando espacios de encuentro y bienestar para las y los estudiantes del distrito.

Miles de estudiantes de escuelas secundarias ya participaron de las distintas etapas de Juegos MTZ, la propuesta municipal que desarrolla la Secretaria de Juventudes local, disfrutando de jornadas a puro fútbol, vóley y ringo, donde el compañerismo, la diversión y los valores fueron los verdaderos protagonistas.

Juegos MTZ es una iniciativa que tiene como objetivo fomentar el deporte colectivo, promover vínculos saludables entre adolescentes, brindar espacios de recreación y estimular hábitos que mejoren la calidad de vida de las y los jóvenes.

En su cuarta edición, el programa incorpora dos categorías de participación, para estudiantes de 5º y 6º año, con el fin de ampliar el alcance y garantizar que más chicas y chicos puedan sumarse a esta experiencia.

La propuesta se fortalece año tras año al integrar expresiones artísticas y culturales, como la danza, la pintura y la música, que complementan el espíritu deportivo, celebrando la creatividad, la diversidad y el trabajo en equipo.

La gran final regional será una verdadera fiesta del deporte y la juventud, donde se pondrá en valor el esfuerzo, la dedicación y la alegría de cientos de chicas y chicos que, a lo largo del ciclo, participaron representando a sus escuelas.

En La Matanza, el deporte es mucho más que competencia: es educación, inclusión, encuentro y futuro, por eso, el Gobierno local continúa desarrollando iniciativas que promuevan la participación, el bienestar y la integración de las juventudes del distrito.