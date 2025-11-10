Sin categoría

Campaña de vacunación para reforzar la prevención en La Matanza 

La matanza Informa

Ante el alerta epidemiológico emitido por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires por el crecimiento de casos de Tos convulsa o Coqueluche en distintas jurisdicciones del país, el Gobierno local remarca y refuerza la importancia de completar el Calendario de Vacunación desde el nacimiento. 

El Municipio de La Matanza recuerda a las vecinas y vecinos que la vacunación es la mejor forma de prevenir enfermedades, y pueden acceder de forma totalmente gratuita a las vacunas de Calendario, como la de Tos Convulsa, la Antigripal y la de Sarampión, en las Postas de Vacunación que dispone semanalmente la Secretaría de Salud Pública, a cargo del Dr. Alejandro Collia, en las diferentes ciudades del distrito, o dirigirse al Vacunatorio Central, ubicado en Monseñor José Francisco Marcón 3523, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. 

La Tos convulsa es una enfermedad respiratoria causada por la bacteria Bordetella pertussis, se contagia de persona a persona y sus síntomas se caracterizan por una tos intensa y persistente, que puede durar varias semanas. Suele afectar a todos los grupos de edad, y es especialmente grave en niñas y niños menores de 1 año, lactantes y personas con enfermedades crónicas.

Según el Calendario Nacional de Vacunación, la dosis está indicada a los 2, 4 y 6 meses de vida; refuerzos a los 15-18 meses, y a los 5 y 11 años. Las embarazadas deben aplicarse luego de la semana 20 una dosis en cada uno de los embarazos y el personal de salud, que atiende a bebés menores de 1 año, cada 5 años. 

Ante síntomas como tos persistente, difi cultad para respirar, vómitos después de toser o contacto con casos confi rmados, es importante no automedicarse y consultar con el centro de salud más cercano.

El Gobierno local continúa trabajando para acompañar a la comunidad y garantizar el acceso gratuito a una salud pública y de calidad. Para más información sobre los operativos semanales de vacunación u otras consultas, visitar las redes sociales: @municipiodelamatanza y @saludpublicamatanza.

Related Posts

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *