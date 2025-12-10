Fernando Espinoza y Verónica Magario participaron de la jura de los nuevos concejales de La Matanza

El Honorable Concejo Deliberante de La Matanza realizó una sesión especial en la que prestaron juramento las y los ediles electos hasta 2029, con la presencia del intendente Fernando Espinoza y la vicegobernadora Verónica Magario. Ambos acompañaron la asunción de las nuevas autoridades y destacaron la importancia del trabajo conjunto para el desarrollo del distrito. «Estoy seguro de que juntos, unidos y en equipo, vamos a seguir construyendo el progreso y futuro de nuestro lugar en el mundo, nuestra amada Matanza», destacó el jefe comunal.

Durante la sesión correspondiente, en el Honorable Concejo Deliberante, asumieron sus funciones las y los concejales: Sergio Landín, único edil que renovó su mandato, Brenda Vargas Matyi, Jonathan Corbalán, Daniel Campana, Zulma Aluz, Enrique Cayuqueo, Patricia Gardella, Daniel Dauría, Leila Gianni, Gabriel Chaile, Jimena Alonso y Hernán Finocchiaro.

La sesión fue presidida por Sergio Landín y por Brenda Vargas Matyi, quienes encabezaron la apertura formal y solicitaron a las y los concejales la presentación de la conformación de los nuevos bloques políticos.

Finalmente quedaron designadas las autoridades para el período parlamentario como presidenta del HCD continúa Liliana Yambrún; vicepresidenta 1ª, asume Liliana Pintos, quien culminó su mandato en la legislatura provincial y como vicepresidente 2º: Javier Ferreyra. Por último, como secretario del cuerpo continúa Carlos Orsingher.

Asimismo, se definieron las presidencias de los cinco bloques políticos: Bloque Justicialista, Sergio Landín; Alianza Libertad Republicana, Leila Gianni; Libertad Avanza, Lorena Ramos; Argentina y Matanza de Pie, Ana Barbetti y Seguridad y Libertad, Erika Zacarías.

Al hacer referencia a los nuevos ediles, el intendente Fernando Espinoza felicitó a cada uno de ellos y remarcó el rol central del Honorable Concejo Deliberante en la construcción del futuro del distrito. «Desde hoy debemos trabajar unidos por un objetivo común: cumplir sueños, escuchar inquietudes y transformar las vidas de nuestras vecinas y vecinos», expresó el jefe comunal, y precisó: «Estoy seguro de que juntos, unidos y en equipo, vamos a seguir construyendo el progreso y el futuro de nuestro lugar en el mundo: nuestra querida Matanza».

Reconocimiento a las y los concejales que finalizan su mandato

Previamente, se llevó a cabo la despedida de las concejalas y concejales que culminaron su período legislativo. Por el Partido Justicialista: José Galván, Laura Chamorro, Micaela Durigan, Melany Kergaravat, Ana María Bordón, Jorge Eduardo Carrasco, y Landín (que luego volvió a asumir porque fue reelecto). Así mismo por Cambiemos La Matanza finalizaron su mandato: Jorge Lampa, Héctor Flores y María Laura Greco. Finalmente, también culminaron sus mandatos: Mirta Ferreira, bloque Seguridad y Libertad; Olga Ortigoza, Izquierda Socialista y Ana Irene Paredes Landman, Frente de Izquierda.

Fernando Espinoza también se hizo presente en ese encuentro y agradeció a los representantes del pueblo que culminaron sus mandatos. «El pueblo matancero siempre reconocerá la vocación de cada uno de ustedes por el trabajo, el compromiso y la entrega para construir un distrito con oportunidades para todas y todos», afirmó Fernando Espinoza.