12 de diciembre de 2025
Fernando Espinoza y Verónica Magario participaron de la jura de los nuevos concejales de La Matanza

La matanza Informa

El Honorable Concejo Deliberante de La Matanza realizó una sesión especial en la que prestaron juramento las y los ediles electos hasta 2029, con la presencia del intendente Fernando Espinoza y la vicegobernadora Verónica Magario. Ambos acompañaron la asunción de las nuevas autoridades y destacaron la importancia del trabajo conjunto para el desarrollo del distrito. «Estoy seguro de que juntos, unidos y en equipo, vamos a seguir construyendo el progreso y futuro de nuestro lugar en el mundo, nuestra amada Matanza», destacó el jefe comunal.

Durante la sesión correspondiente, en el Honorable Concejo Deliberante, asumieron sus funciones las y los concejales: Sergio Landín, único edil que renovó su mandato, Brenda Vargas Matyi, Jonathan Corbalán, Daniel CampanaZulma AluzEnrique CayuqueoPatricia GardellaDaniel DauríaLeila GianniGabriel Chaile, Jimena Alonso y Hernán Finocchiaro.

La sesión fue presidida por Sergio Landín y por Brenda Vargas Matyi, quienes encabezaron la apertura formal y solicitaron a las y los concejales la presentación de la conformación de los nuevos bloques políticos.

Finalmente quedaron designadas las autoridades para el período parlamentario como presidenta del HCD continúa Liliana Yambrún; vicepresidenta 1ª, asume Liliana Pintos, quien culminó su mandato en la legislatura provincial y como  vicepresidente 2º: Javier Ferreyra. Por último, como  secretario del cuerpo continúa Carlos Orsingher.

Asimismo, se definieron las presidencias de los cinco bloques políticos: Bloque Justicialista, Sergio Landín; Alianza Libertad Republicana, Leila Gianni; Libertad Avanza, Lorena Ramos; Argentina y Matanza de Pie, Ana Barbetti y Seguridad y Libertad, Erika Zacarías.

Al hacer referencia a los nuevos ediles, el intendente Fernando Espinoza felicitó a cada uno de ellos y remarcó el rol central del Honorable Concejo Deliberante en la construcción del futuro del distrito. «Desde hoy debemos trabajar unidos por un objetivo común: cumplir sueños, escuchar inquietudes y transformar las vidas de nuestras vecinas y vecinos», expresó el jefe comunal, y precisó: «Estoy seguro de que juntos, unidos y en equipo, vamos a seguir construyendo el progreso y el futuro de nuestro lugar en el mundo: nuestra querida Matanza».

Reconocimiento a las y los concejales que finalizan su mandato

Previamente, se llevó a cabo la despedida de las concejalas y concejales que culminaron su período legislativo. Por el Partido Justicialista: José GalvánLaura ChamorroMicaela DuriganMelany Kergaravat, Ana María BordónJorge Eduardo Carrasco, y Landín (que luego volvió a asumir porque fue reelecto). Así mismo por Cambiemos La Matanza finalizaron su mandato: Jorge LampaHéctor Flores y María Laura Greco. Finalmente, también culminaron sus mandatos: Mirta Ferreira, bloque Seguridad y Libertad; Olga Ortigoza, Izquierda Socialista y Ana Irene Paredes Landman, Frente de Izquierda.

Fernando Espinoza también se hizo presente en ese encuentro y agradeció a los representantes del pueblo que culminaron sus mandatos. «El pueblo matancero siempre reconocerá la vocación de cada uno de ustedes por el trabajo, el compromiso y la entrega para construir un distrito con oportunidades para todas y todos», afirmó Fernando Espinoza.

