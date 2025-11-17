Matanza Corre: Una nueva carrera para cerrar el año con deporte y en comunidad

Una gran jornada deportiva, libre y gratuita, se vivirá en La Matanza, desde la plaza San Martín de San Justo. Una buena oportunidad para disfrutar de correr al aire libre, y encontrarse con vecinas y vecinos, de todas las edades.

Este domingo 7 de diciembre a las 8 horas se llevará adelante una nueva carrera de Matanza Corre, organizada por el Gobierno local, donde se promueve una vida saludable y se genera un espacio de encuentro para toda la comunidad.

El evento contará con tres propuestas diferentes: 10K será la carrera competitiva, de 3K será la opción recreativa y 1K la iniciativa participativa destinada a las más chicas y chicos.

La última edición del año, será una gran fi esta deportiva para disfrutar del aire libre, la actividad física en comunidad y divertirse con amigos y en familia. Además, este año se celebra el nacimiento de la Comunidad Matanza Corre, un espacio de entrenamiento en running, totalmente gratuito, organizado por el Gobierno local, a través de la Secretaría de Deporte y Recreación.

En esta oportunidad, la carrera se llevará a cabo en la Plaza San Martín de San Justo, ubicada en Almafuerte e Yrigoyen. Las y los interesados pueden inscribirse, hasta el 28 de noviembre inclusive, en el siguiente formulario: lamatanza.gov.ar/matanzacorre . Se entregarán remeras a los primeros mil inscriptas e inscriptos.