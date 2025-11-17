La Matanza realiza una nueva jornada en González Catán para acercar servicios, trámites y salud a la comunidad

A través del programa Accediendo a Derechos, continuamos nuestro recorrido territorial acercando a cada hogar del distrito prestaciones esenciales, asesoramiento y servicios de salud.

Accediendo a Derechos es un programa llevado adelante por las Secretarías de Desarrollo Social y Salud Pública local, y tiene como objetivo fortalecer las acciones del Gobierno local, de garantizar que los servicios principales lleguen a cada rincón y a todas las familias de La Matanza.

Durante las jornadas, las vecinas y vecinos podrán acceder a una amplia gama de trámites y beneficios, incluyendo: Asesoramiento Integral, orientando sobre trámites que se realizan en ANSES; Nutrición y Asistencia a través del Programa Más Vida, que busca garantizar la nutrición básica en la población materno infantil; Soberanía Alimentaria y Huertas Matanceras, entregando recetarios para una alimentación segura y saludable, y semillas de estación para autoproducción de alimentos.

Además, para cuidar la salud de toda la familia, estará disponible el servicio de Vacunación de Calendario.

La nueva propuesta de Accediendo a Derechos se llevará a cabo este miércoles 19 de noviembre, en la junta vecinal Vecinos Comprometidos, ubicada en Céspedes 2437, esquina Larsen, de la localidad de González Catán, de 9 a 12 horas.