Tercera edad: La Matanza convoca a artistas y amantes del arte a participar de la Muestra Anual 2025

Todas las personas adultas mayores artistas, creativas y aficionadas de la pintura y el dibujo, tendrán la oportunidad de exponer sus obras en el evento que se consolida año tras año como un espacio de expresión y encuentro cultural, destacando el talento y la creatividad de las vecinas y vecinos.

La Muestra Anual de Arte 2025 de la Tercera Edad se celebrará en los últimos días de diciembre. La presentación es de temática libre para fomentar la más amplia expresión personal. Los trabajos podrán ser realizados en dibujo y pintura, con técnicas de óleo y acrílico y deberán contar con una estructura adecuada para su exhibición (marcos, atriles, bastidores u otros soportes), para lograr su destacada y correcta exposición.

La convocatoria ya se encuentra abierta, las y los interesados pueden inscribirse hasta el 5 de diciembre acercando sus obras a la Secretaría de la Tercera Edad, ubicada en H. Yrigoyen 2132, San Justo, de 10 a 16 hs. Es fundamental que cada trabajo consigne en su reverso, de forma clara y legible, la siguiente información: Título de la obra; Nombre y apellido del autor o autora; Localidad; Teléfono de contacto; Fecha y lugar de recepción.

La Muestra Anual de Arte 2025 se realizará a fines del mes de diciembre en el majestuoso Salón Las Heras del Palacio Municipal (la fecha exacta será confirmada oportunamente). Más info en Facebook de la Secretaría de la Tercera Edad: https://www.facebook.com/terceraedadmatanza

En La Matanza se promueven, constantemente, propuestas y actividades que fomenten la creatividad, el entretenimiento, la actividad física, la diversión y mucho más, dirigidas a las y los adultos mayores para que accedan a diferentes prácticas activas, de forma acompañada y cuidada, consolidando una adecuada calidad de vida.