Municipio en tu barrio llega a González Catán y Lomas del Mirador

Más acceso y acompañamiento en las ciudades del distrito, para facilitarle el acceso a diferentes gestiones a toda la comunidad.

El Gobierno local continúa acercando a las vecinas y vecinos la posibilidad de acceder a diversos servicios y trámites, de forma gratuita y cerca de su hogar. Esta semana, en las localidades de González Catán y Lomas del Mirador.

Municipio en tu barrio estará, el martes 25 de noviembre y miércoles 26 de noviembre, en González Catán, calle Balboa y Rufino Ortega y el jueves 27 y viernes 28 en la Plaza Miguel.M. Güemes, Juan Manuel de Rosas 400 Lomas del Mirador de 10 14 horas, para brindar gestiones administrativas, información sobre programas locales y servicios de salud pública, entre otros beneficios.

En cada jornada, la comunidad podrá realizar trámites como DNI, partidas de nacimiento, certificados de domicilio, empadronamiento de personas extranjeras, gestiones de identidad de género y más. También se podrá acceder a programas y políticas locales, vacunación (calendario regular, antigripal y contra COVID-19), testeos de VIH y Sífilis, controles de salud (presión arterial, glucemia) y asesoramiento en empleo y formación laboral.

Asimismo, habrá posibilidad de registrar la tarjeta SUBE, inscribirse a la Policía Bonaerense, recibir orientación para planes de empleo y estrategias de búsqueda laboral, así como confeccionar el Currículum Vitae.

De esta manera, el Municipio de La Matanza reafirma su compromiso de acercar la gestión y brindar soluciones concretas a las y los vecinos, a través del trabajo conjunto de las áreas de Juventudes, Salud, Desarrollo Social y otras dependencias municipales. Más información: @municipiodelamatanza – @juventudeslamatanza