La Matanza trabaja en conjunto con comisarías del distrito para prevenir y erradicar las violencias por razones de género

El Gobierno local continúa con un fuerte trabajo de articulación territorial en el abordaje de las violencias por razones de género en conjunto con las comisarías del distrito. El objetivo es optimizar el uso de recursos clave, como los móviles exclusivos de género, la línea de asistencia 0800 (PARÁ) y el monitoreo de botones antipánico.

Por tercer año consecutivo, el Municipio de La Matanza, a través de la Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades, inició un nuevo ciclo de articulación y capacitaciones en las comisarías del distrito. Esta iniciativa busca seguir mejorando los protocolos de actuación entre el equipo de Casos Críticos y Alto Riesgo y las fuerzas de seguridad.

Durante los encuentros en dependencias de Villa Celina, Villa Luzuriaga, Villa Madero y Aldo Bonzi, se capacitó al personal policial sobre las herramientas municipales disponibles, destacando la línea 0800-999-7272 (PARÁ) y el uso de los cuatro móviles policiales exclusivos para temáticas de género. Estas unidades, una capacidad distintiva de La Matanza, son fundamentales para el traslado de víctimas, cumplimiento de medidas cautelares, como exclusiones y perimetrales, y derivaciones al Centro de Atención a la Mujer (CAM).

El equipo de Casos Críticos y Alto Riesgo, conformado por profesionales de la psicología, el trabajo social y personal administrativo bajo la coordinación de Marcela Borquez, sostiene un acompañamiento integral y permanente en las situaciones que requieren mayor protección.

Para garantizar la seguridad de quienes atraviesan violencias, el área gestiona y supervisa herramientas de protección según cada necesidad. Una pieza fundamental es el Mapa de Casos Críticos y la Línea 0800, que visualiza la localización de botones antipánico y dispositivos duales. Los mencionados botones antipánico se activan tras un pedido por oficio judicial o evaluación del área, con acompañamiento permanente, y los dispositivos duales requieren orden judicial y consentimiento, involucrando a Justicia, Servicio Penitenciario, Policía Bonaerense y Ministerio de Mujeres de la Provincia.