Alarmas vecinales gratuitas fortalecen la protección de toda la comunidad de La Matanza



Más de 15 mil alarmas vecinales ya fueron instaladas por el Gobierno local, reforzando la prevención y consolidando, en todas las ciudades del distrito, una red de alerta que mejora la respuesta ante posibles hechos delictivos y emergencias.



Avanza la instalación de alarmas vecinales inteligentes destinadas a todas las vecinas y vecinos del distrito. Este sistema permite alertar, en el instante, ante situaciones de emergencia, generando una respuesta más ágil por parte de las fuerzas de seguridad.



Las alarmas vecinales se activan a través de un control remoto o una app en el celular. Al activarse, cada dispositivo emite una señal sonora y lumínica que alerta tanto a la comunidad como a las fuerzas que patrullan la zona, y facilitan la comunicación inmediata con el 911, ante cualquier emergencia. Además, en puntos estratégicos, las alarmas pueden vincularse directamente con el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).



El plan integral de protección ciudadana de La Matanza, que lleva adelante el Gobierno local, se caracteriza por una fuerte impronta tecnológica, que permite a toda la comunidad contar con múltiples herramientas innovadoras de prevención y asistencia; como las más de 5000 cámaras de seguridad 4K, los más de 100 Puntos Seguros y las 1200 Paradas Seguras, todos conectados al COM.

Además, el anillo digital con lectoras de patentes emite alertas ante vehículos con pedido de captura y permite monitorear en tiempo real los movimientos automovilísticos y el flujo de entrada y salida del distrito.

De esta manera, La Matanza sigue implementando políticas públicas orientadas a mejorar la prevención, promoviendo la participación ciudadana y fortaleciendo la protección de las vecinas y vecinos.