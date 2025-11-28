Jornada de cuidado, concientización y prevención de infecciones de trasmisión sexual en La Matanza

La Plaza San Martín de San Justo será el punto de encuentro para acceder a testeos rápidos de VIH y Sífilis, vacunación gratuita y asesoramiento médico, como parte de la acción sostenida del Gobierno local por la prevención de enfermedades, en este caso por las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Además se podrá disfrutar de espectáculos y actividades recreativas.

En conmemoración del Día Mundial de la Respuesta al VIH, el lunes 1 de diciembre, de 9 a 13 h, se llevará adelante una jornada central de cuidado de la salud y concientización sobre el virus del Sida y otras enfermedades de transmisión sexual (ITS), en la que las vecinas y vecinos, podrán acceder de manera completamente gratuita, a testeos rápidos de VIH y Sífilis, charla con profesionales médicos, vacunación de calendario, asesoramiento sobre el Programa Municipal de VIH y actividades lúdicas y artísticas sobre salud sexual.

Es fundamental remarcar que las ITS son una de las principales causas de morbilidad. Ante el incremento sin precedentes de casos de Sífilis que atraviesa Argentina, el Gobierno local refuerza su campaña de prevención a través de estos operativos y de los testeos rápidos que dispone semanalmente en distintas ciudades del distrito.

Participarán de la jornada profesionales del Programa de VIH e ITS, la Secretaría de Salud Pública y la Secretaría de Juventudes, junto con Salud Comunitaria de la Región Sanitaria XII de la Provincia de Buenos Aires y organizaciones sociales. Importante: el evento se suspende por lluvias.

El Gobierno local continúa trabajando para acompañar a la comunidad y garantizar el acceso gratuito a una salud pública y de calidad.

Para más información sobre los operativos semanales de vacunación u otras consultas, visitar las redes sociales: @municipiodelamatanza y @saludpublicamatanza.