El programa Accediendo a Derechos llega esta semana a San Justo

El operativo gratuito de salud y trámites estará este viernes 24 de abril, de 9 a 12 horas en San Justo, acercando a las familias servicios esenciales de nutrición, soberanía alimentaria y cuidados sanitarios.

El Gobierno local, a través del trabajo conjunto de las áreas de Salud y Desarrollo Social, asegura el cumplimiento de este programa que tiene como objetivo ampliar el acceso a la salud pública y a la seguridad alimentaria para todas las vecinas y vecinos.

Durante la jornada, que se llevará a cabo este viernes 24 de abril, de 9 a 12 horas, en el Club La Tierrita, ubicado en Pujol 3665, se brindará asesoramiento sobre trámites de ANSES y programas locales como Más Vida, enfocado en la nutrición materno-infantil. También se brindará capacitación en Soberanía Alimentaria y Huertas, con entrega de semillas de estación y recetarios, para fomentar la autoproducción de alimentos saludables en el hogar.

La Matanza acompaña a la comunidad acercando herramientas concretas que facilitan el día a día y brindan servicios necesarios a todas las familias.