La concejal Ana Bordón culmina su mandato en el HCD: “Mi trabajo sigue en los barrios”

La edil de Unión por la Patria participó de la última sesión ordinaria del año y aseguró que, después de 10 de diciembre, continuará con su labor militante en el territorio.

El próximo 10 de diciembre, la concejal de Unión por la Patria, Ana Bordón, finaliza su mandato legislativo en el Concejo Deliberante de La Matanza. En ese sentido, en comunicación con El1, realizó un balance de su gestión correspondiente al período 2021–2025, en el que destacó la experiencia adquirida y el trabajo colectivo. Además, aseguró que continuará con su labor militante en el territorio.

Actualmente, Bordón integra las comisiones de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Educación, Cultura y Deportes, y Obras y Servicios Públicos, espacios desde los cuales aportó en pos de las demandas vecinales. “Un balance muy positivo. No tuve problema con mis colegas. Estos cuatro años acompañé la gestión y trabajé con mis compañeros y compañeras”, expresó.

En ese sentido, la concejal afirmó que su paso por el Concejo Deliberante fue una experiencia de aprendizaje constante. “Agradezco a mis compañeros. Obtuve experiencia, aprendí muchas cosas y de todo un poco”, señaló, al tiempo que remarcó su satisfacción personal por el trabajo realizado: “Muy contenta por este paso por acá, por haber podido aportar mi granito de arena”.

Consultada sobre su futuro político, Bordón sostuvo que su militancia continuará en el territorio. “Mi trabajo sigue con los barrios, siempre con el peronismo. Todo eso es lo que me gusta: la militancia y el trabajo que va a seguir siendo territorial”, aseguró. Además, adelantó que analiza nuevas propuestas de cara al futuro.

Finalmente, la edil recordó que llegó al cuerpo legislativo en reemplazo de la concejala Laura Piperno y que, tras una renovación de su candidatura, completó un total de seis años de trabajo en el Concejo. “Estos seis años, más que feliz. Totalmente. Muy positiva esta experiencia”, concluyó. Piperno falleció a los 53 años, tras una larga lucha contra una enfermedad.