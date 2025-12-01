El Gobierno oficializó los aumentos en luz y gas: cuáles son los porcentajes

En el caso de Edesur, el ENRE aprobó una suba de 1,86 por ciento en el Costo Propio de Distribución, debido al ajuste mensual de la revisión quinquenal y el derivado de la inflación de octubre.

Este lunes, a través de las resoluciones 797/2025 y 798/2025, publicadas en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó los aumentos en los servicios de gas y energía eléctrica. Se trata de las actualizaciones de los cuadros tarifarios de Edenor, Edesur y Metrogas, según generación, transporte, distribución, costos mayoristas y su aplicación.

En el caso de Edesur, el ENRE aprobó una suba de 1,86 por ciento en el Costo Propio de Distribución, debido al ajuste mensual de la revisión quinquenal y el derivado de la inflación de octubre. A esto se suman las alzas fijadas por Energía: un 3,27 por ciento en el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) y un 5,87 en el Precio Estacional del Transporte (PET).

Por el lado de Edenor, el Costo Propio de Distribución tendrá un incremento de 1,93 por ciento, derivado de la revisión quinquenal, y del 1,50 derivado de la inflación. En los segmentos de menores ingresos se mantendrá el tope de consumo subsidiado, de 350 kwh mensuales para los usuarios de Nivel 2 y de 250 kwh para los de Nivel 3.

Por último, el cuadro tarifario del Enargas contempla tres componentes: los precios del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST), la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) y la actualización mensual derivada de las Reglas Básicas de Licencias. No obstante, el Enargas definió los nuevos cargos fijos y variables para las categorías residenciales R1 a R4.

Tarifazos para el 2026

Una de las cuestiones que más preocupa a los usuarios es que los tarifazos en estos servicios de primera necesidad continuarán en el 2026. Porque el Gobierno nacional adelantó que, a partir de enero, pondrá en marcha un nuevo esquema de subsidios energéticos, que implicará la quita de subvenciones para una gran cantidad de hogares.

En rigor, el proyecto del Gobierno contempla la eliminación de la segmentación por niveles N1, N2 y N3, así como el Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas como esquemas separados. Así, desde enero, solo habrá dos categorías: hogares con subsidio y sin subsidio, lo que estará determinado por los ingresos, el patrimonio y la condición socioeconómica de las familias.

Con el nuevo sistema, solo les corresponderán subsidios a los hogares con ingresos menores a tres canastas básicas totales, lo que equivale a 3.641.397 pesos. Aquellos que ya estén inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no tendrán que realizar otra vez el trámite, ya que su información será migrada de forma automática.