Ya rige el aumento de 4,3 por ciento en el transporte: cómo quedaron las tarifas

Con el nuevo incremento, el valor mínimo del boleto de colectivo será de 655,61 pesos en Provincia de Buenos Aires, y de 593,52 en Capital Federal. El transporte, cada vez más caro.

Desde este lunes, rige el aumento de 4,3 por ciento en el pasaje de los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El incremento en el transporte se aplicó en las líneas que recorren tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) como territorio bonaerense, aunque, en el segundo caso, hay un ajuste adicional del diez por ciento.

La nueva suba responde al esquema que definió el Gobierno nacional, que establece un dos por ciento, más el índice de inflación que mensualmente difunde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De esta forma, durante todo el año, viajar en el transporte público se ha hecho cada vez más caro para los pasajeros.

De acuerdo a lo informado por las autoridades, con la nueva alza en el precio del boleto, se busca “recomponer el atraso de la tarifa”, ya que se aseguró que los colectivos cuentan con el 70 por ciento de cobertura de subsidios. Además, se afirmó que se lleva a cabo un proceso de modernización en las distintas unidades.

En esta línea, se encuentra vigente una resolución del Boletín Oficial, que reza que “desde enero del 2027, será obligatorio para las empresas incorporar unidades impulsadas con energías limpias cada vez que den de baja una gasolera”. Así, el Gobierno cree que, para el 2026, al menos el 15 por ciento de la flota se componga de colectivos eléctricos o a gas.

Las tarifas en territorio bonaerense

De 0 a 3 kilómetros: 655,61 pesos.

655,61 pesos. De 3 a 6 kilómetros: 730,42 pesos.

730,42 pesos. De 6 a 12 kilómetros: 786,61 pesos.

786,61 pesos. De 12 a 27 kilómetros: 842,93 pesos.

Las tarifas en Capital Federal