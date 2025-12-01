Llega a La Matanza la 22° edición de TAFIC, el Festival Internacional de Cine Corto

Un año más, el Gobierno local lleva adelante el Festival Internacional de Cine Corto de Tapiales (TAFIC), que se realizará del 5 al 7 de diciembre en las localidades de Ramos Mejía y Tapiales. Durante tres jornadas, las vecinas y vecinos podrán disfrutar de manera libre y gratuita de producciones nacionales e internacionales especialmente seleccionadas para esta edición.

Convertido en un espacio cultural de referencia para realizadores emergentes y cineastas consolidados, el TAFIC combina identidad barrial, proyección internacional y un fuerte impulso al desarrollo audiovisual de la región. Su continuidad y crecimiento lo posicionan como uno de los hitos más relevantes dentro de la agenda cinematográfica de la provincia de Buenos Aires.

La programación de este año reúne una curaduría diversa de cortometrajes provenientes de Argentina, México, Italia, Pakistán, Corea del Sur, España y Rusia, a los que se suma un importante bloque de obras realizadas por cineastas locales. Con esta selección, el Festival reafirma uno de sus objetivos centrales desde su creación: visibilizar, valorar y fortalecer la producción audiovisual matancera.

En la edición 2025, el TAFIC vuelve a desplegar su formato característico, que combina sala y espacio público. La jornada inaugural tendrá lugar en el Teatro Municipal Leopoldo Marechal de Ramos Mejía, mientras que la Plaza de Tapiales volverá a convertirse en el corazón abierto del festival. Esta dinámica, gratuita y accesible, es uno de sus sellos distintivos y uno de los aspectos más celebrados por el público.

El Municipio de La Matanza organiza y sostiene este tradicional encuentro cultural, que año tras año consolida un espacio de encuentro, creatividad y participación abierta para toda la comunidad.



La agenda de este año, estará publicada en las redes de @culturalamatanza para que las vecinas y vecinos puedan conocer la propuesta de TAFIC 2025 y acercarse a disfrutarla.