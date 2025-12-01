Más de 25 mil vecinas y vecinos se capacitan cada año en cursos de oficios con salida laboral en La Matanza

El Gobierno local acompaña a la comunidad brindándole herramientas que abran nuevas oportunidades de trabajo. Lo hace a través de las Escuelas de Oficios y los Centros de Formación Profesional, promovidos por la Secretaría de Producción, que ofrecen a jóvenes y adultos herramientas concretas para su desarrollo personal y su inserción laboral.

Con 27 Centros de Formación Profesional y Laboral y 39 subsedes, el Municipio de La Matanza lleva adelante más de 1000 cursos y capacitaciones con rápida salida laboral y certificados oficiales avalados por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Este año alcanzaron un récord histórico de más de 25 mil graduadas y guardados, potenciando el acceso al empleo tanto en el sector privado como en emprendimientos y proyectos de autogestión local.

La oferta educativa incluye además, 90 cursos orientados a oficios con alta demanda laboral que tienen aval de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en todo el proceso formativo, donde las Escuelas de Oficios cuentan con profesores y currículas, garantizando calidad académica y el reconocimiento oficial.

Algunas de las áreas de formación incluyen: Reparación de electrodomésticos, celulares y computadoras; maquillaje social, cosmetología, manicuría y cuidado gerontológico; pastelería y organización de eventos y gestión de microemprendimientos, entre otros.

La iniciativa tiene una fuerte presencia en todo el distrito, en particular en el segundo y tercer cordón, zonas con menor acceso histórico a espacios de capacitación. En ese sentido se trabaja coordinadamente con gremios, organizaciones sociales y empresariales. Esta articulación resulta clave para generar un impacto real de las capacitaciones en las vecinas y vecinos de todas las ciudades del distrito.

Como complemento, el Municipio cuenta con la plataforma Mercado Virtual de Oficios que incluye a más de 800 profesionales capacitados. Se trata de un canal directo para que las y los graduados promocionen sus servicios y productos, ampliando sus oportunidades laborales.

Las y los vecinos interesados en acceder a la formación profesional o consultar el Mercado Virtual pueden hacerlo a través de la web.