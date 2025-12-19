Las vecinas y vecinos del distrito ya pueden sumarse a una disciplina que combina el compromiso con la comunidad, el entrenamiento de alto nivel y una sólida salida laboral.

Con más de dos décadas de historia, La Escuela Municipal de Guardavidas, que funciona en el Centro de Formación Profesional Nº 8286, es una referente bonaerense en capacitación técnica y física. Esta institución pública prepara a las y los aspirantes en rescate, RCP y emergencias médicas, manteniendo desde 2002 un estándar de excelencia que garantiza la seguridad en piletas, ríos y balnearios de todo el país.

¿Quiénes pueden inscribirse? Mayores de 18 años cumplidos al 30 de junio del año de ingreso, con título secundario completo (título original o constancia en trámite), y deben presentar apto médico vigente para realizar actividad física y aprobar la prueba de ingreso (natación y aptitud física).

Las inscripciones ya se encuentran abiertas hasta el viernes 6 de marzo, inclusive. El curso es totalmente gratuito y cuenta con certificación oficial del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires. El inicio de clases está programado para el 27 de marzo de 2026.

Asimismo, la entrega de documentación y revisión de carpetas se llevará a cabo el viernes 6 de marzo de 2026 a las 19 horas en el Polideportivo Vicegobernador Alberto Balestrini, ubicado en la Avenida Juan Manuel de Rosas 11300, Lomas del Mirador.

Las y los interesadas deberán inscribirse desde la web del Municipio: lamatanza.gov.ar/guardavidas.

La Matanza continúa haciendo escuela y, como Ciudad del Aprendizaje y Capital Nacional del Deporte Social, cada año lleva adelante formaciones, capacitaciones y cursos que potencien las habilidades de jóvenes y personas adultas, brindando nuevas oportunidades laborales y de desarrollo, para un futuro más próspero.