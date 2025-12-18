La Parroquia Santa Rosa de Lima de La Tablada inauguró su pesebre anual

Ubicado en la calle Vieytes al 38, a pocos metros de la avenida Crovara, fue armado con figuras en tamaño real que el padre Walter Posca, sacerdote de la Parroquia, fue recolectando a lo largo de toda su vida.

Como ya es tradición, la Parroquia Santa Rosa de Lima, ubicada en la calle Vieytes al 38, a pocos metros de la avenida Crovara en la localidad de La Tablada, inauguró su tradicional pesebre que cada año invita a la comunidad a mantener viva una costumbre clásica de las fiestas.

El pesebre fue armado con figuras de gran tamaño que el padre Walter Posca, sacerdote de la Parroquia, fue recolectando a lo largo de toda su vida. “Este es un momento muy especial para los católicos porque estamos viviendo el tiempo de adviento que nos prepara para la Navidad. Es un tiempo marcado por la esperanza para poder encontrarnos con este Dios que sale a nuestro encuentro. Jesús nace para todos, algo que el Papa Francisco repetía incansablemente”, expresó en diálogo con El1.

En este contexto, el padre Posca destacó que el tiempo de adviento invita a “reencontrarse con uno mismo”. “Los pastores de Belén y luego los Magos del oriente se dejaron guiar por Dios sin hacer tantas preguntas ni cuestionarle nada. Simplemente fueron fieles a esa emoción de Dios que se manifestó en sus corazones. Y así hoy el niño Jesús nos invita a cada uno de nosotros a caminar a su encuentro, abriendo nuestro corazón y sobre todo dándole lugar a Dios en nuestras vidas”, recordó.

El pesebre, en detalle

Según el padre Posca, el pesebre de este año ocupa casi la mitad de la Parroquia. “En su entrada podemos contemplar a una pareja de pastores que caminan hacia Belén, mientras que en otro sector se puede ver a pastores y sus ovejas atravesando cuevas y montañas hasta llegar a la gruta de Belén”, detalló.

En tanto, en la escena principal se distingue a la Virgen María y a José junto con el niño Jesús recién nacido. “Finaliza con un río, emulando al villancico que hablaba de los peces bebiendo en el río celebrando el nacimiento del hijo de Dios. En su documento, el Papa Francisco nos invitaba a todos a volver a armar el pesebre, a recuperar esta tradición que seguramente muchos hemos recibido de nuestros abuelos”, aseguró.

Y cerró: “El hecho de armar el pesebre es un momento de gracia para la familia. Se trata de volver a reencontrarnos para volver a nuestras raíces y hacerle un lugar a Jesús, no solamente en nuestras vidas, sino en nuestras casas”.

Quienes deseen visitar el pesebre de la Parroquia Santa Rosa de Lima, podrán hacerlo de lunes a viernes de 17 a 19, los sábados durante la tarde y los domingos por la mañana, en los horarios de misa.