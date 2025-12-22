Fernando Espinoza otorgó un bono especial de fin de año de 300 mil pesos para las y los trabajadores municipales

La extraordinaria decisión del Gobierno local busca continuar acompañando la pérdida del poder adquisitivo que generan las políticas de ajuste del Gobierno nacional; la cual se viene sosteniendo con un gran esfuerzo fiscal y de déficit ceroque incluyó, previamente, un aumento en el salario de las y los empleados municipales y el pago del medio aguinaldo correspondiente, durante el mes de diciembre.

Ante la difícil situación que atraviesa el país a causa de las políticas del Gobierno nacional, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios, Fernando Espinoza, firmó el decreto que brinda a las trabajadoras y trabajadores del Municipio, en estas Fiestas y vísperas de año nuevo, un bono extraordinario de 300 mil pesos.

«Nos impulsa el deseo de que nuestras trabajadoras y trabajadores puedan pasar unas Fiestas en paz y llevar tranquilidad a su mesa navideña», expresó Fernando Espinoza y agregó: «Este Gobierno local siempre está al lado de sus empleadas y empleados municipales, con un fuerte compromiso, siempre acompañándolos y protegiendo su salario».

Cabe destacar, que este nuevo incentivo al salario de las y los empleados locales se suma al aumento otorgado a principio de diciembre que al cierre de las paritarias 2025, alcanzó un 40% anual -por encima del aumento del IPC esperado para este año- e incluyó una suma fija, llevando el porcentaje anual a un 54%, que en las categorías más bajas superó el 60%.

«Nos toca atravesar un contexto muy difícil como consecuencia de las crueles medidas que lleva adelante el Gobierno nacional, basadas en el mega ajuste y en la especulación, que afectan especialmente al pueblo trabajador argentino», indicó Fernando Espinoza y remarcó: «Desde La Matanza, seguiremos con mucho esfuerzo haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que las decisiones del Gobierno nacional no le provoquen más daños irreparables a nuestra gente».

«En estas Fiestas, deseo que la fuerza de la esperanza alcance cada hogar de nuestra querida Argentina. Hay otro camino y se construye con unidad, con paz, pan y trabajo, y siempre con justicia social, ese es el rumbo que anhelo para hacer realidad los sueños de todas las argentinas y argentinos», concluyó Fernando Espinoza.