Desesperada búsqueda de una adolescente de La Tablada

Micaela Avril Bustillos Torres, de 16 años, fue vista por última vez el pasado miércoles 17 de diciembre. Familiares de la joven piden colaboración para su búsqueda.

La localidad de La Tablada se encuentra conmocionada ante la desaparición de Micaela Avril Bustillos Torres, una adolescente de 16 años que fue vista por última vez el pasado miércoles 17 de diciembre. Desde ese entonces, no hubo noticias sobre su paradero.

Si bien la denuncia ya fue radicada en la comisaría de La Tablada y la fiscalía interviniente se encuentra trabajando con las diligencias de rigor para localizar a la menor, todavía no fue encontrada. En comunicación con El1, Fernando, padre de Micaela, señaló que buscan a la joven desde aquel miércoles por la madrugada, cuando “agarró las llaves de su abuela y se fue”.

“La buscamos e hicimos la denuncia correspondiente, pero sentimos que la policía no nos hace caso. Primero nos dijeron que es una locura de la nena, que se escapó para ver al ‘noviecito’. Mi hija no tiene novio, su mamá la lleva y la trae del colegio y nunca salió sola. Ella siempre estaba en casa”, aseguró.

Y agregó: “Sentimos que no están haciendo lo suficiente para buscar a nuestra hija. Van cinco días desde que se fue y no sabemos nada de ella. Estoy pegando carteles con su cara en todos lados para encontrarla en La Tablada, Lomas del Mirador, San Justo, por todos lados. Sinceramente ya no sé qué hacer”.

Quienes puedan brindar información sobre el paradero de Micaela Avril Bustillo Torres, pueden comunicarse con su padre Fernando al 11-2456-2522.