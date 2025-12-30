La Matanza transforma la gestión ambiental junto a la comunidad.

El 2025 cierra con un fuerte trabajo municipal y de participación ciudadana, marcado por la evolución energética y el protagonismo comunitario en el cuidado del ambiente, la «casa común» de todas las vecinas y vecinos.

Bajo la premisa de que el cuidado ambiental es una construcción colectiva, el Gobierno local concluye un año de gestión con resultados históricos. A través de políticas públicas activas, logró consolidar el programa de transición energética y fortalecer el vínculo con la comunidad mediante propuestas de participación comunitaria, en todas las ciudades del distrito.

El 2025 marcó un antes y un después con el programa La Matanza Solar (LMS). La instalación de 500 paneles solares en la nueva Central Fotovoltaica de González Catán (ubicada en el CARE) encabeza los logros de una gestión que apuesta a reducir costos públicos y mitigar el cambio climático. Asimismo, la recuperación del espacio público fue prioridad con la erradicación de 10 basurales crónicos y el fortalecimiento de la red de 28 Puntos Verdes.

A través de la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el Municipio de La Matanza fortaleció el bosque urbano con la producción de 1.800 árboles nativos, la inauguración de dos nuevos viveros municipales y la puesta en marcha de dos unidades satélites en centros de jubilados, promoviendo el trabajo comunitario y la vitalidad de las personas mayores. Asimismo, reafirmó su compromiso con la biodiversidad mediante el rescate de abejas y acciones de restauración en reservas naturales y arroyos. Esta política integral incluyó, además, jornadas de senderismo ambiental, producción de compost y biopreparados junto a la comunidad.

El año que culmina refleja el trabajo sostenido del Municipio en la construcción de una agenda ambiental con mirada integral, territorial y participativa. A través de políticas públicas concretas, el Gobierno local fortalece el desarrollo sustentable, la protección del ambiente y la mejora de la calidad de vida de las vecinas y vecinos de La Matanza.