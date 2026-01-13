Con altibajos, las ventas minoristas redondearon un 2025 con una suba de 2,5 por ciento

Para la mayoría de los encuestados, diciembre resultó en una especie de alivio, gracias al cobro del aguinaldo, aunque no se logró revertir la baja estructural de 5,2 por ciento.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que, a pesar de las constantes caídas mensuales, las ventas minoristas cerraron el año pasado con una suba de 2,5 por ciento. En esto tuvo influencia el último indicador del 2025, el de diciembre, que arrojó un retroceso de 5,2 por ciento.

De esta manera, las ventas minoristas atravesaron un 2025 con muchos altibajos e, incluso, con números mensuales negativos en la mayoría de los meses. Sin embargo, como el 2024 había sido duro tras la devaluación de 118 por ciento que aplicó el Gobierno de Javier Milei apenas asumió, a fines del 2023, era difícil que el promedio del 2025 se ubicara por debajo del anterior.

Tras el dato negativo de diciembre, el 55 por ciento de los comerciantes manifestó que atraviesa por un escenario de cierta previsibilidad que se podría mantener en el corto plazo. Pero un número alto, un 27,6 por ciento, habló de un empeoramiento, cifra que, hacia noviembre, era cercana al 37.

No obstante, para la mayoría de los encuestados, diciembre resultó en una especie de alivio, gracias al cobro del aguinaldo, aunque no se logró revertir la baja estructural de 5,2 por ciento. En este sentido, el consumo se mantuvo retraído y racional, con prioridad en las ofertas. Así, para el 2026, desde el sector comercial se espera un año mejor que el que acabó de terminar.

Casi todos los rubros, en baja

Por otra parte, en la discriminación por rubros, la CAME precisó que todos terminaron el año en rojo en la medición interanual, salvo Ferretería y materiales eléctricos y de la construcción, que tuvo una pequeña mejora de 0,8 por ciento. A su vez, en la medición mensual, todos terminaron en positivo, donde se destacó perfumería, con un alza de 31,7 por ciento.

De esta manera, en la comparación más importante, la interanual, los rubros con las principales caídas fueron Bazar, decoración, textiles del hogar y muebles, con 15 por ciento; Perfumería, con -9,8; Textil e indumentaria, con -8,5; Alimentos y bebidas, con -5,3; Calzado y marroquinería, con -2,9; y Farmacia, con -0,5.