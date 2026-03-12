Garantizan el derecho a la identidad a personas con problemas de accesibilidad

A través del programa «Identidad Accesible» del Registro Provincial de las Personas, más de 600 bonaerenses con imposibilidad de traslado pudieron realizar sus trámites en 57 municipios.

El Registro Provincial de las Personas completó 623 trámites a través del programa «Identidad Accesible», destinado a personas con problemas de movilidad en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, incluido La Matanza.

Los equipos móviles visitan escuelas, geriátricos, centros de salud, clubes de barrio y sociedades de fomento de 57 municipios con las valijas DNI/PASAPORTE, que contienen todo lo necesario para gestionar la documentación: notebook, un escáner de huellas, una cámara fotográfica, un escáner, un hub de puertos USB y un pad de firma.

En ese sentido, la jefa de Asesores Cristina Alvarez Rodríguez, expresó: «Junto al gobernador Axel Kicillof seguimos trabajando por un Estado provincial que garantice el derecho a la identidad de todos los bonaerenses».

El objetivo de Identidad Accesible

«Identidad accesible» tiene como objetivo acercar el servicio de documentación a personas que no pueden trasladarse, ya sea por problemas motrices, enfermedades crónicas, internaciones o situaciones de vulnerabilidad.

Actualmente, el Registro Provincial de las Personas cuenta con diferentes políticas públicas para garantizar el derecho a la identidad de los bonaerenses.

Entre ellas se destaca el programa “Mi Identidad, Mi Derecho”, creado en diciembre de 2021, que permite confeccionar actas de nacimiento tardías para poder gestionar el Documento Nacional de Identidad de forma gratuita y reducir la duración del trámite de cuatro años a tres meses. Desde su lanzamiento, ya entregó más de 7.000 partidas de nacimiento en los 135 municipios.