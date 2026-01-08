Temporada de Verano: la Provincia presentó la programación cultural con diversas propuestas

Entre los diferentes planes se encuentran actividades en bibliotecas, plazas, centros culturales, playas, y sierras.

Bajo el lema “La felicidad de compartir”, el Instituto Cultural de la Provincia presentó oficialmente su programación para la temporada de verano, una propuesta que incluye más de 600 actividades con entrada libre y gratuita en todo el territorio bonaerense. La programación semanal se pondrá en marcha el lunes 5 de enero, con una serie de festivales destinados a las familias en diversos puntos del territorio.

La agenda contará con la participación de más de mil artistas que garantizarán cercanía y presencia en cada municipio a través de diversos circuitos culturales. Todas las actividades, horarios y sedes pueden consultarse en la página oficial del Instituto Cultural.

Cada evento dedica un lugar central a la niñez a través de una variada oferta de actividades lúdicas, didácticas e interactivas que incluyen espectáculos de circo, títeres y jornadas de producción creativa. Estas ofertas se complementan con los encuentros destinados a promover el libro y la lectura, que facilitarán charlas con destacados escritores, presentaciones y actividades junto a editoriales bonaerenses.

Propuestas para todos los gustos

Por otro lado, la programación artística contará con ciclos de teatro, encuentros de Café Cultura, milongas, muestras visuales y sets de DJ. Entre los protagonistas destacados de estas jornadas se encuentran Esther Goris, Sergio Wischñevsky, Pedro Saborido y Gloria Carrá, quienes aportarán su trayectoria a los distintos escenarios de la Provincia. También, se prevé el acompañamiento a unas 20 fiestas populares.

Finalmente, en los Paradores Recreo de Villa Gesell y Miramar se llevarán adelante talleres semanales de artes plásticas y percusión, diseñados como espacios de experimentación para crear con diversos materiales, texturas y colores en un entorno de disfrute y recreación.

La programación se extenderá más allá de los centros turísticos principales, llegando a espacios comunitarios y bibliotecas populares con ciclos de cine móvil, el programa Cultura Rodante y sus estaciones de lectura, y jornadas de inclusión diseñadas en articulación con distintas áreas sociales.

Además, durante febrero, la agenda sumará un fuerte componente identitario con el acompañamiento a más de 120 proyectos de murgas y agrupaciones en el marco de los festejos de Carnaval en la provincia de Buenos Aires.