Continúa abierta la inscripción al Programa de Pre Residencias en la Provincia

Hasta el próximo 13 de febrero, se encuentra habilitada la preinscripción virtual para el Programa de Pre Residencias 2026 en la Provincia. La propuesta está destinada a graduados de medicina, bioquímica y farmacia que se hayan recibido hace menos de dos años.

Se trata de una formación de seis meses en las especialidades prioritarias del sistema de salud de la provincia de Buenos Aires. Entre ellas se destaca la formación en clínica médica, medicina general y/o familiar, neonatología, pediatría, psiquiatría, psiquiatría infanto-juvenil, terapia intensiva pediátrica y terapia intensiva de adultos, emergentología, farmacia hospitalaria, y bioquímica clínica.

La propuesta de formación en servicio tiene como objetivo fomentar el sistema de salud y dar la posibilidad a graduados de iniciar su formación sin tener que esperar un año para volver a rendir el examen. Para la inscripción, se aceptará el certificado de finalización de estudios o certificado de inicio de título en trámite.

Sobre la inscripción al Programa de Pre Residencias

La inscripción se realiza de manera online hasta el 13 de febrero y requiere: