Se abrió la convocatoria para la segunda edición del Festival XTO CINE

Hasta el 31 de julio, los realizadores audiovisuales tendrán tiempo para inscribirse en dicho festival que celebra al séptimo arte.

Cada año diferentes festivales celebran y visibilizan a nuevos artistas, obras y realizadores audiovisuales. Así, se abrió la convocatoria para participar del Festival de Cortometrajes XTO CINE, la misma se encuentra habilitada hasta el 31 de julio, brindando un amplio período para que cineastas de distintos puntos puedan inscribirse y participar.

XTO CINE propone un espacio de exhibición, reflexión y difusión del cine contemporáneo, impulsando la pluralidad de miradas, el desarrollo de nuevas narrativas y el fortalecimiento del audiovisual independiente.

La convocatoria es gratuita y los interesados deberán completar un formulario disponible en la web oficial del festival. Ese encuentro cinematográfico de cortometrajes nace con el objetivo de difundir valores, promover el talento y compartir historias que inspiran.

Además, está respaldado por la asociación civil Mujeres de Barro, una asociación comprometida con el desarrollo comunitario garantiza que el festival sea también una plataforma para fortalecer vínculos y fomentar el acceso a la cultura.

Este evento busca reunir a la comunidad en torno al arte audiovisual y la espiritualidad, en un espacio de reflexión, aprendizaje y celebración. El festival se llevará a cabo en octubre de 2026, en La Matanza. También, ofrecerá proyecciones, actividades especiales y un espacio de diálogo entre realizadores y espectadores.