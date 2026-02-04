El milagro de Ariana: la bebé de La Matanza recibió un nuevo corazón

La pequeña de menos de un año salió del quirófano en la mañana de este miércoles. “Sigan orando por ella para que pueda recuperarse lo más rápido posible”, pidió su familia.

Con menos de once meses, Ariana es una pequeña guerrera. La bebé, oriunda del barrio Almafuerte La Tablada, en La Matanza, recibió en la mañana de este miércoles 4 de febrero un nuevo corazón tras meses de lucha.

Su familia comunicó a través de las redes sociales, fundamentalmente las historias del perfil de Instagram Un Corazón para Ari, las últimas novedades. “Ya salió de quirófano con su nuevo corazoncito, pero sigan orando por ella para que pueda recuperarse lo más rápido posible”, pidieron desde el entorno familiar de la beba.

En este contexto, la familia de Ariana dedicó sentidas palabras a los donantes: “Gracias familia donante por darle la segunda oportunidad de vida a Ari para que pueda seguir regalando alegría y sonrisas”.

En un breve video subido a la misma red social se observa como la pequeña Ariana ingresó al quirófano entre risas y juegos. “Sigan con las oraciones”, recalcaron.

Ariana y su lucha para seguir latiendo

Debido a una miocardiopatía dilatada con difusión severa del ventrículo izquierdo, Ariana se encontraba en el primer lugar de la lista de trasplantes del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI).

Tras ser diagnosticada en unas vacaciones familiares en la provincia de Salta, la pequeña recibió tratamientos en dos hospitales antes de continuar en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires.

“Con el corazón mi nena va a poder aprender a caminar, a gatear, a hablar y a tener una vida normal. Si llegamos a encontrar un corazón, me gustaría que los donantes la conozcan a mi hija, ya que le estarían regalando una nueva vida gracias a su angelito donante”, resaltó Brenda Vera, madre de la pequeña.