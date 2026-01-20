Latest:
Ciudad Evita: personal policial asistió a un parto en la vía pública

La rápida intervención de los efectivos de la Fuerza Barrial de Aproximación fue clave para resguardar la salud de la madre y el bebé.

Efectivos de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, asistieron un parto en la vía pública, en las inmediaciones de José Ignacio Rucci y la avenida Crovara, localidad de Ciudad Evita, partido de La Matanza.

El hecho ocurrió el pasado domingo, alrededor de las 17, cuando la oficial Micaela Zárate y el oficial Nicolás Ramírez recorrian el Distrito en un móvil policial y un vecino le hizo señas desesperadas alertando que una mujer se encontraba en trabajo de parto.

Según confirmaron fuentes policiales a El1, el personal policial, ante el inminente nacimiento, llevó adelante el parto en el lugar, logrando que el bebé naciera sin complicaciones. Con el correr de los minutos arribó una ambulancia y trasladó a la mujer y a su bebé al hospital Balestrini.

De acuerdo a lo precisado en el hecho, la rápida intervención de los efectivos de la Fuerza Barrial de Aproximación fue clave para resguardar la vida y la salud de la madre y el recién nacido. A horas del nacimiento y atención en el nosocomio, los agentes se acercaron al lugar para llevarle regalos a la mujer y el menor.

