El Mirasol celebró 104 años con una fiesta multitudinaria

A pleno sol y con un natatorio colmado, unos 5000 hinchas aurinegros celebraron un nuevo aniversario de la institución matancera.

La parcialidad de Almirante Brown vivió este sábado un cumpleaños soñado en la Ciudad Deportiva. Unas 5000 personas celebraron el aniversario 104 del club con una fiesta amarilla y negra, bajo un sol agobiante que obligó a los hinchas a colmar el natatorio olímpico.

El festejo ya se fue sintiendo desde las primeras horas de la mañana en los comercios aledaños al predio matancero. Un aluvión de familias con recipientes térmicos fue llegando a la entrada de Rucci y Seguí, con bebidas frescas para combatir el calor y algunos cortes de carne para dorar en las parrillas.

El momento de mayor júbilo de la tarde se dio cuando entraron en acción los bombos, redoblantes y trompetas de la hinchada. Las canciones que se escuchan cada vez que La Fragata juega en el Fragata Sarmiento retumbaron, esta vez, en cada rincón del predio.

Los socios aurinegros ingresaron sin cargo a la pileta, mientras que los no socios abonaron una tarifa popular de 5000 pesos. La celebración también contó con el show musical de la banda de cumbia “El Viejo Marquéz”.