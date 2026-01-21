Tecnología de prevención La Matanza multiplica la vigilancia con nuevos Centros de Monitoreo en la vía pública

El Gobierno local continúa con la inversión histórica en protección ciudadana y la apuesta clave en la tecnología. En esta oportunidad, instaló puestos urbanos de control y vigilancia en las distintas ciudades del distrito, que incluyen un sistema de última generación, y personal especializado y capacitado para actuar ante cualquier situación de asistencia o emergencia de la comunidad.

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, puso en funcionamiento nuevos Centros de Monitoreo en el distrito. La incorporación de tecnología para reforzar la protección ciudadana es uno de los pilares del plan integral en materia de seguridad que impulsa el Gobierno local, con una inversión histórica y sostenida en infraestructura y equipamiento de última generación para prevenir delitos y cuidar a las vecinas y vecinos.

«En La Matanza seguimos generando más tecnología para la protección ciudadana», expresó Fernando Espinoza y subrayó: «Cada uno de los nuevos centros de monitoreo que instalamos en la vía pública cuenta con la última tecnología, con inteligencia artificial y con operadores preparados para ayudar a las vecinas y los vecinos ante una emergencia o un hecho delictivo durante las 24 horas del día»

Actualmente, los nuevos centros de monitoreo en la vía pública están funcionando en las localidades de San Justo, Gregorio de Laferrere, González Catán, Virrey del Pino y Rafael Castillo. Los mismos responden al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) central, que está conectado con más de 5.000 cámaras de seguridad 4K, 1200 paradas seguras, más de 100 puntos seguros y el anillo digital con lectoras de patentes; estos dispositivos brindan asistencia inmediata, a través de la comunicación directa con el COM y las fuerzas policiales.

«Todos los dispositivos tecnológicos que instalamos sirven para colaborar con la tarea de las fuerzas de seguridad», continuó Fernando Espinoza.

Por último, Fernando Espinoza agregó: «Seguimos trabajando todos los días para mejorar los sistemas de prevención en cada una de nuestras ciudades», y concluyó: «En La Matanza no nos detenemos, continuamos transformando la realidad para demostrar que hay otro camino para la Argentina, basado en el trabajo, la innovación y la protección de nuestras vecinas y vecinos».