Tarifas de luz y gas: el Gobierno definió qué usuarios perderán los subsidios

El Gobierno nacional oficializó algunas cuestiones referidas a la implementación del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). Se trata del nuevo esquema que define a quiénes estarán dirigidos los subsidios a la luz y al gas, por lo que una gran cantidad de usuarios perderán el beneficio.

El objetivo del nuevo régimen es “identificar con precisión quiénes realmente necesitan la ayuda estatal” y evitar que el beneficio llegue a personas que el Gobierno considera que no lo necesitan. Así, la quita de subsidios se llevará a cabo como consecuencia de una integración de datos entre la ANSeS, la Secretaría de Energía y otros organismos.

Hay que tener en cuenta que los beneficiarios que figuran en el esquema anterior no tienen que reinscribirse, ya que los datos serán migrados en forma automática. No obstante, se podría registrar alguna pérdida rápida del subsidio si se detectan inconsistencias o cambios patrimoniales con respecto a lo informado en la declaración jurada del esquema anterior.

Desde el Ejecutivo, adelantaron que el impacto de la quita de subsidios se notará en las facturas más altas del año, especialmente, en los períodos de mayor consumo. Sin embargo, en la práctica, esto afectará más a los sectores de ingresos medios, que pasarán a pagar un precio que el Gobierno considera más cerca al costo real del servicio.

Qué usuarios quedarán excluidos de los subsidios

Aquellos que posean un automóvil con una antigüedad menor o igual a tres años (salvo en casos de titulares con Certificado Único de Discapacidad).

Aquellos que tengan tres o más inmuebles registrados a nombre de algún integrante del hogar.

Aquellos que cuenten con aeronaves o embarcaciones de lujo.

Aquellos que posean activos societarios que indiquen una capacidad económica alta.

En lo que respecta a las PyMEs, también se endurecerán los criterios para la mantención de los subsidios al gas y la energía eléctrica. Porque las PyMEs que presenten una capacidad económica comprobable, activos relevantes o niveles de facturación superiores a los parámetros definidos quedarán afuera del beneficio.