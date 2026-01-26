Con una multitudinaria “caravana por la dignidad”, el barrio 22 de Enero celebró su aniversario N° 40

Además de destacar la organización vecinal, los frentistas exigieron el asfaltado de las calles y la regularización de las escrituras de las viviendas.

Para celebrar el aniversario N° 40 del barrio, vecinos de 22 de Enero impulsaron una “caravana por la dignidad” que recorrió distintos puntos de Ciudad Evita y culminó con una misa y festival donde se conmemoró la organización vecinal que dio origen a las viviendas de cientos de frentistas. Asimismo, se reiteraron deudas pendientes: el asfaltado de las calles y la regularización de las escrituras de las casas.

“Los barrios construidos por la fuerza de sus vecinos hoy solicitan escrituras y asfalto, un reclamo que tiene como respaldo el trabajo de cuatro décadas”, expresaron los vecinos. Se plegaron al festejo los barrios que nacieron de esa primera urbanización hecha por las familias sin techo, tales como Gauchito Gil, Tierra y Libertad, Un Techo para Todos, 28 de Octubre y 21 de Marzo. También participaron parroquias de otros barrios.

Cabe recordar que la zona se empezó a urbanizar con la fuerza de una comunidad que hizo “cada metro de calle, cada luminaria y cada urbanización conjunta a puro pulmón”. “Sin presencia del Estado y con el empuje de la dignidad de las familias se ha llegado a este punto. Las familias necesitan que tierra, techo y trabajo se efectivicen como derechos divinos”, consideraron.

La historia del barrio 22 de Enero

“El barrio fue una continuidad de El Tambo que, debido a las constantes inundaciones, se decidió asentarse en esas tierras. Eventualmente, el gran terreno con muchas hectáreas se llenó de nuevos vecinos y familias. En 40 años, se luchó para tener transformadores de luz, agua y conexiones para los distintos servicios”, recordó Lily Galeano una de las principales impulsoras del barrio 22 de Enero, en comunicación con El1.

Según Galeano, el barrio sufrió diferentes intentos de desalojo, ya que las tierras pertenecían a la Comisión Municipal por la Vivienda, pero los vecinos permanecieron firmes en la zona. “El grupo de vecinos inicial estaba compuesto por trabajadores. El perfil era de diferentes gremios, como el metalúrgico, de la construcción, textiles o panaderos. Fue muy interesante vincularnos y conocernos”, aseguró.

En este camino de diversidades y variados orígenes, los frentistas se unieron para compartir comidas, fiestas, bautismos y casamientos. “Todo ocurría en la Capilla Santa Rita, siempre con la alegría de estar construyendo un barrio”, destacó. A nivel personal, el desarrollo de 22 de Enero fue el inicio en la militancia para Galeano.

“A partir del año 1983, cuando gana Alfonsín, inicia la democracia, y nosotros éramos jóvenes valientes que estábamos ejercitando el poder de participar, poner el cuerpo, hablar y respetar las miradas y posiciones políticas distintas. Se dio una multisectorial de vecinos”, celebró.