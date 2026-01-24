El barrio 22 de Enero de Ciudad Evita celebra 40 años de organización vecinal

En este nuevo aniversario, los frentistas exigieron el asfaltado en las calles y la regularización de las escrituras de las viviendas. El fin de semana, festejarán junto a barriadas lindantes con una “Caravana por la dignidad”.

El barrio 22 de Enero de Ciudad Evita nació gracias a la organización vecinal. En 1986, un conjunto de personas participó de una asamblea y decidió idear un nuevo futuro en las tierras que, poco a poco, comenzaron a lotear y construir sus viviendas. A 40 años de aquel día, los vecinos celebraron los logros alcanzados y reiteraron algunos pedidos esenciales para seguir urbanizando el espacio.

“El barrio fue una continuidad de El Tambo que, debido a las constantes inundaciones, se decidió asentarse en esas tierras. Eventualmente, el gran terreno con muchas hectáreas se llenó de nuevos vecinos y familias. En 40 años, se luchó para tener transformadores de luz, agua y conexiones para los distintos servicios”, recordó Lily Galeano una de las principales impulsoras del barrio 22 de Enero, en comunicación con El1.

Los inicios de 22 de Enero

Según Galeano, el barrio sufrió diferentes intentos de desalojo, ya que las tierras pertenecían a la Comisión Municipal por la Vivienda, pero los vecinos permanecieron firmes en la zona. “El grupo de vecinos inicial estaba compuesto por trabajadores. El perfil era de diferentes gremios, como el metalúrgico, de la construcción, textiles o panaderos. Fue muy interesante vincularnos y conocernos”, aseguró.

En este camino de diversidades y variados orígenes, los frentistas se unieron para compartir comidas, fiestas, bautismos y casamientos. “Todo ocurría en la Capilla Santa Rita, siempre con la alegría de estar construyendo un barrio”, destacó. A nivel personal, el desarrollo de 22 de Enero fue el inicio en la militancia para Galeano.

“A partir del año 1983, cuando gana Alfonsín, inicia la democracia, y nosotros éramos jóvenes valientes que estábamos ejercitando el poder de participar, poner el cuerpo, hablar y respetar las miradas y posiciones políticas distintas. Se dio una multisectorial de vecinos”, celebró.

“Caravana por la dignidad”

Para celebrar el nuevo aniversario, el próximo 24 de enero se realizará una “Caravana por la dignidad”. Los vecinos de 22 de Enero, junto con las barriadas de Un Techo Para Todos, Gauchito Gil, Tierra y Libertad y 28 de Octubre, iniciarán el recorrido en la Capilla Santa Rita, ubicada en la calle Las Calas al 440, para visitar a todos los frentistas. En tanto, a las 19 habrá una celebración en la Cancha de la Cruz y Festival.

“En 1986, los vecinos tomaron las tierras y empezaron una construcción autogestionada, lo cual permitió que hoy el barrio esté prácticamente urbanizado gracias a ellos, con muy poca colaboración y presencia del Estado. Este sábado haremos una fiesta popular y grande donde, además, exigiremos el asfalto de las calles y la entrega de las escrituras de las viviendas a los vecinos, lo cual aun está pendiente”, expresó el sacerdote Daniel Echeverría.

Por su parte, Daniel Pérez, vecino de la Comisión Interbarrial Coordinadora Ciudad Evita Popular (CICEP), enfatizó en la “búsqueda de dignidad” iniciada 40 años atrás. “Este es un momento ideal para seguir solicitando obras para nuestros barrios que puedan garantizar esa dignidad que, históricamente, han buscado las familias de los barrios para vivir bien. No queremos una vida de lujos, sino un barrio con lo necesario para ser habitado”, agregó.