Trabajadores de la salud impulsaron una jornada de visibilización y lucha en el Hospital Paroissien

Organizada por la Seccional CICOP Paroissien, profesionales reclamaron recomposición salarial, mejores condiciones laborales y alertaron sobre la crisis en el sistema de salud de la Provincia, y en particular en La Matanza, en el hall central del nosocomio de Isidro Casanova.

En el marco del plan de lucha que continúan impulsando los trabajadores de la salud de La Matanza, la Seccional CICOP Paroissien desarrolló una jornada de visibilización y lucha en el Hospital Paroissien de Isidro Casanova. En este contexto, reclamaron una recomposición salarial, mejores condiciones laborales y alertaron sobre la crisis en el sistema de salud de la Provincia, y en particular en el Distrito.

“Venimos perdiendo el poder adquisitivo año tras año. El aumento salarial real ofrecido es de un tres por ciento y no de un 4,5, lejos de una recomposición salarial que venimos exigiendo hace años. Muchos compañeros se encuentran cobrando por debajo de la canasta básica familia o cercano a la misma, y ni hablar de los becarios que están casi en la indigencia”, expresaron desde la Seccional CICOP.

Como consecuencia, alertaron que frente a los bajos salarios, sumado a las malas condiciones laborales, muchos trabajadores presentaron su renuncia. En tanto, muchos otros recurren al pluriempleo, afectando la salud “física y psicosocial del personal”. “El contexto socioeconómico es cada vez más grave, y se nos presentan dificultades a la hora de garantizar el acceso a una salud integral a la población”, agregaron.

Asimismo, aseguraron que sin recursos humanos ni materiales no se pueden garantizar derechos: “Con efectores provinciales y municipales desprovistos de insumos y de profesionales suficientes no podemos abordar las situaciones de vulnerabilidad que se multiplican día a día”.

Visibilización y lucha en La Matanza

En tanto, rechazaron la reforma laboral del gobierno nacional, a la que consideraron “profundamente regresiva contra la clase trabajadora y los derechos laborales y sindicales”, ocasionando “un fuerte impacto en la población y en los hospitales y centros de salud”.

“Por mandato de asamblea realizada el pasado 22 de enero, y por ser insuficiente, se rechaza la propuesta de la paritaria N° 10.471 por unanimidad”, afirmaron. De esta manera, confirmaron que llevarán el mandato al Congreso de Delegados el próximo viernes 30 de enero.

Para cerrar, adelantaron que el jueves 5 de febrero a las 11.30 realizarán una nueva jornada de lucha en rechazo de la reforma laboral en el Hospital Paroissien.