Luz, gas, transporte y prepagas: uno por uno, los aumentos que llegan en febrero

En el segundo mes del año, entre otras cosas, las prepagas aumentarán hasta 2,8 por ciento, mientras que los colectivos, en provincia de Buenos Aires, tendrán un alza de 4,5.

El segundo mes del año llega con una serie de aumentos que golpearán con fuerza los bolsillos, principalmente, en los servicios de primera necesidad. Esto impulsará la inflación de los próximos meses, que las consultoras estiman que se ubicará entre 2,5 y poco más del tres por ciento.

Luz y gas

Finalmente, este mes, entrará en vigencia el nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) para la luz y el gas. En el caso del gas, por primera vez, las boletas incorporarán el Precio Anual Uniforme (PAU), sobre el cual se aplicarán las bonificaciones. Y, en la luz, los incrementos serán de 2,91 por ciento para Edenor y de 2,98 para Edesur.

Energía informó que, en general, en los meses de más demanda, el 35 por ciento de los usuarios pagará una factura promedio de luz de menos de 22.000 pesos; el 66, de menos de 44.000; y el 81, de menos de 67.000. En el caso del gas, durante el invierno, el 56 por ciento de los hogares pagará una tarifa de menos de 14.000 pesos; el 75, menos de 56.000; y el 83, menos de 73.000.

En lo que respecta a las bonificaciones, en el caso de los usuarios residenciales con subsidio, se prevén rebajas sobre un consumo de hasta 300 kwh en los meses de enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre. Además, se aplicarán descuentos en consumos de hasta 150 kwh durante marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre.

Además, se estableció una reducción adicional extraordinaria de hasta el 25 por ciento sobre estos consumos base, con la posibilidad de ajustes periódicos. El objetivo es garantizar la sostenibilidad económica de los servicios públicos, avanzar en la baja del déficit fiscal y enfocar los subsidios en los sectores más vulnerables.

Prepagas

Por su parte, las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que las cuotas tendrán aumentos de hasta 2,80 por ciento, lo que también se aplicará a los copagos. Los detalles de los montos se pueden consultar en la plataforma digital de las prestaciones habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

Cable y telefonía

En lo que respecta a las telecomunicaciones, las empresas prestadoras de los servicios de cable, internet y telefonía anticiparon a sus clientes que el ajuste en las tarifas de febrero oscilará entre 2,8 y 3,5 por ciento, según servicio y operadora.

Transporte público

En lo que hace al transporte público, los colectivos que circulan por la provincia de Buenos Aires aumentarán 4,5 por ciento. A su vez, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el boleto del subte pasará a costar 1.336 pesos con la SUBE registrada. También subirá el pasaje del premetro, que llegará a los 467,60 pesos.

Boleto mínimo (hasta 3 kilómetros): 721,08 pesos.

De 3 a 6 kilómetros: 803,27 pesos.

De 6 a 12 kilómetros: 865,17 pesos.

De 12 a 27 kilómetros: 927,12 pesos.

Más de 27 kilómetros: 988,63 pesos.

Alquileres

Por último, los alquileres no se quedarán atrás con las subas. Así, aquellos contratos que aún se rigen bajo la Ley de Alquileres anterior, tendrán un alza de 34,6 por ciento, según el Índice de Contratos de Locación (ICL). Así, un alquiler que comenzó con un costo de 400.000 pesos, se irá hasta unos 538.400.