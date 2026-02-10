Vuelta a clases: invierten más de 8.500 millones de pesos para preparar las escuelas bonaerenses

Este fondo será distribuido entre los 135 distritos de todo el territorio provincial y focalizará en las mejoras de infraestructura escolar.

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires anunció una inversión de 8.500 millones de pesos destinada a la puesta a punto de las instituciones educativas. El objetivo es garantizar espacios seguros y adecuadas condiciones para el comienzo del ciclo lectivo 2026.

El fondo se distribuirá entre los 135 distritos de todo el territorio provincial, considerando la cantidad de escuelas y las necesidades particulares de cada jurisdicción. Se trata de 2.050 millones de pesos correspondientes a partidas ordinarias; 4.126 millones de pesos extraordinarios para mantenimiento preventivo de infraestructura y 2.310 millones de pesos como refuerzo del Fondo Compensador.

Sobre la inversión escolar en la vuelta a clases

Dicha inversión contempla la cobertura de tareas en desarrollo, tales como limpieza de tanques, desagote de pozos, refacciones menores y desmalezamiento, para mejorar las instalaciones edilicias con el fin de recibir a los estudiantes, docentes y auxiliares.

Asimismo, se distribuirá agua potable, artículos de limpieza y de higiene personal. También, se destinará parte de los fondos para tareas de desinfección y de mantenimiento de matafuegos.

En el marco de esta inversión, se dará prioridad a los establecimientos que hayan sido afectados por situaciones de emergencia que puedan comprometer el normal inicio de las clases.

Hacia el bienestar educativo

“Por séptimo año consecutivo la decisión del Gobierno de la Provincia es invertir en educación para garantizar un buen inicio de ciclo lectivo. Es una demostración más de la importancia y el rol del Estado en el desarrollo y funcionamiento de una sociedad más justa y equitativa”, resaltó la titular de la cartera educativa bonaerense, Flavia Terigi.

Y agregó: “La mejora de la infraestructura escolar es una de las prioridades de la Provincia. A través de esta inversión, agiliza las intervenciones en los edificios y garantiza su mantenimiento adecuado en cada localidad. Este trabajo se lleva adelante en articulación con los Consejos Escolares. Son los encargados de coordinar y ejecutar las tareas en el territorio, asegurando que los fondos se destinen a las necesidades más urgentes”.

“El Gobierno ratifica a través de esta inversión su compromiso con la educación pública. También con el bienestar de la comunidad educativa, asegurando condiciones dignas y seguras para el comienzo de clases”, concluyeron.