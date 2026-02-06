Kicillof se reunió con Mercedes Benz a días del inicio de producción de la nueva Sprinter en La Matanza

El Gobernador bonaerense mantuvo un encuentro con autoridades de la automotriz alemana para avanzar en una agenda centrada en inversiones y exportaciones. La planta de Virrey del Pino comenzará a fabricar la versión automática de la combi la semana próxima.

El Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió con el CEO de Prestige Auto, Daniel Herrero, representante de Mercedes Benz en Argentina, a pocos días de que la planta ubicada en Virrey del Pino inicie la producción de la nueva Sprinter automática. La agenda del encuentro incluyó el análisis de las inversiones en curso y las proyecciones de exportación de la automotriz.

La reunión tuvo lugar el martes por la tarde y contó también con la participación del ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa. Durante el encuentro, las autoridades repasaron las acciones que la empresa viene desarrollando en territorio provincial, con eje en la fábrica de La Matanza, donde comenzará la fabricación del nuevo modelo la semana próxima.

El lanzamiento comercial de la Sprinter está previsto para el primer semestre de este año, con un fuerte perfil exportador: desde la compañía señalaron que apuntan a colocar unidades en Estados Unidos y Canadá, además de mercados regionales.

Tras el encuentro, Costa destacó la articulación entre el sector público y privado. “Seguimos impulsando la articulación entre el sector público y el privado para construir un modelo virtuoso de industrialización con desarrollo e inclusión”, expresó.

Producción asegurada

Desde Mercedes Benz informaron que ya cuentan con 11.000 unidades comprometidas para mercados regionales durante 2026. En total, estiman producir cerca de 20.000 Sprinter en la planta matancera a lo largo del año. En 2025 fabricaron 15.680 unidades, de las cuales 9.300 fueron exportadas.

La producción local de la Sprinter se da en el marco de una etapa reciente para la automotriz alemana en el país. Prestige Auto, conducida por Daniel Herrero y Alfonso Prat Gay, asumió el control y la representación total de Mercedes Benz en Argentina a mediados de 2025, luego de un período de transición. En ese momento, la empresa anunció la continuidad de los 1.800 trabajadores de la compañía anterior y una inversión de 100 millones de dólares para sostener la fabricación del modelo al menos hasta 2030.

De este modo, la planta de Virrey del Pino se consolida como un polo estratégico para la producción automotriz nacional, con foco en el mercado externo y en la generación de empleo industrial en el distrito.