El Hospital Simplemente Evita celebró 23 años de atención pública en La Matanza

El hospital provincial de alta complejidad, inaugurado el 3 de febrero de 2003, conmemoró un nuevo aniversario con actividades destinadas a fortalecer el vínculo con la comunidad y poner en valor, de cara a la ciudadanía, el trabajo que realizan a diario los equipos de salud y los distintos servicios que integran la institución.

Durante la jornada, se desarrollaron charlas abiertas, talleres, controles de salud, testeos y espacios de prevención y promoción, vinculados a la salud sexual y reproductiva, la vacunación, la alimentación saludable, la salud mental, la prevención y el cuidado integral de la salud, entre otras propuestas destinadas a toda la comunidad.

«Quiero felicitar a las autoridades y a todo el equipo de salud por su labor diaria y profesionalismo en beneficio de todas las familias que asisten a esta institución», destacó el Dr. Alejandro Colia, secretario de Salud Pública del Municipio de La Matanza.

El Hospital Simplemente Evita se encuentra ubicado en José Equiza 6310, en la localidad de González Catán. Es un nosocomio de excelencia que marca el compromiso del Gobierno local y la Provincia de Buenos Aires con la salud pública para garantizar una atención de calidad a todas las vecinas y vecinos de La Matanza y localidades cercanas.

Durante las actividades conmemorativas por el aniversario estuvieron presentes los equipos médicos y no médicos, personal de enfermería y trabajadores y trabajadoras de los distintos servicios del hospital, junto a la directora del Hospital, Dra. Valeria Viña, y el director de Hospitales Provinciales, Dr. Juan Sebastián Riera.