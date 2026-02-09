La campaña Pinta Cuidarse continúa en febrero acompañando a los jóvenes de La Matanza

En diferentes ciudades, el Gobierno local continúa desarrollando la iniciativa de cuidado de jóvenes y adolescentes, a través de postas preventivas y actividades lúdicas para promover la reducción de riesgos y la protección de la salud, en los principales puntos de encuentro nocturnos.

Tras el éxito de su implementación en el mes de enero, el Municipio de La Matanza seguirá con la campaña Pinta Cuidarse durante todo febrero. Esta política pública, que recorre de forma itinerante las distintas localidades del distrito, busca acompañar a las y los jóvenes fomentando hábitos saludables y el autocuidado en contextos de ocio nocturno.



Pinta Cuidarse es coordinada desde la Secretaría de Juventudes junto a las carteras de Salud Pública, Control Comunal y la Subsecretaría General de Tránsito y Transporte, y propone un abordaje integral que incluye:

Seguridad Vial, fomentando la figura del Conductor Designado.

Salud Sexual, ofreciendo acceso a métodos de barrera, como preservativos, y consejería especializada.

Reducción de Riesgos, con información sobre hidratación, alimentación y pautas de autocuidado para mitigar crisis agudas.

Perspectiva de Género, para sensibilizar a las juventudes sobre violencias en ámbitos nocturnos.

Además, con la Trivia Pinta Cuidarse, un dispositivo lúdico con tablets y mesas de asesoramiento, se busca romper mitos y facilitar el acceso a información confiable a las chicas y chicos del distrito. Si querés enterarte los días, horarios y ubicación de está campaña, visitá las RRSS de @juventudeslamatanza.



De esta manera, el Municipio de La Matanza fortalece su presencia en cada ciudad para asegurar el bienestar de las juventudes, en espacios nocturnos más seguros y con el pleno ejercicio del derecho a la salud.