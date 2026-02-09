Se incendió un mayorista en Gregorio de Laferrere: trabajaron más de 20 dotaciones de bomberos

Se trata del mayorista Los Primos, ubicado en el kilómetro 27 de la Ruta Nacional N° 3. Hubo tres heridos.

En horas de la mañana de este viernes, un voraz incendio se desató en un mayorista ubicado a la altura del kilómetro 27 de la Ruta Nacional N° 3, en la localidad de Gregorio de Laferrere. Hubo tres heridos.

El siniestro se desarrolló en el mayorista Los Primos, sito en la avenida Brigadier General Juan Manuel de Rosas 11.255 (Ruta N° 3). Alrededor de 22 dotaciones de Bomberos, la mayoría de ellas de los Bomberos Voluntarios de La Matanza, trabajaron en el lugar para sofocar las llamas.

Si bien resta esperar la realización de las pericias, muchos testigos aseguraron que el incendio habría comenzado tras un desperfecto eléctrico.

Los tres heridos fueron atendidos en el lugar y luego derivados a clínicas de la zona de Laferrere y alrededores, mientras que el deposito incendiado sufrió destrucción total.

«Trabajamos con 22 dotaciones para contener la situación, 67 hombres en total. También usamos un hidroelevador de los bomberos de Tres de Febrero y ocho líneas de ataque con agua», detalló Guillermo Amado, jefe de Bomberos de La Matanza.

Ahora, todos los agentes trabajan en la escena para apuntalar la estructura y evitar un posible derrumbe. «El riesgo de derrumbe existe», reconocieron.

«Fue un cortocircuito»

Un empleado de la distribuidora habló con los medios y narró que todo sucedió muy rápido. «Fue una cuestión de segundos. Fue un cortocircuito de algún cable y agarró todo en cadena, de un segundo a otro. Varios nos quemamos los brazos porque intentamos con los matafuegos, pero no pudimos hacer nada porque el fuego y el calor era impresionante».

En la zona, uno de los puntos neurálgicos del Partido, se registró una gran congestión de tránsito debido al dispositivo montado para contener el foco ígneo.