El CUDI de La Matanza abre las preinscripciones para la carrera de Enfermería Universitaria

Del 2 al 18 de febrero, se abre una nueva oportunidad para estudiar, de forma gratuita, una gran carrera de Salud con rápida salida laboral y sin necesidad de trasladarse del distrito, en nuestro Centro Universitario de la Innovación (CUDI) de González Catán.

El CUDI realizará la apertura de la matrícula para la carrera de Enfermería Universitaria, una propuesta académica de excelencia que se dicta a través de la prestigiosa Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA).

La preinscripción para cursar el Ciclo Básico Común (CBC) de esta carrera en el CUDI estará abierta del 2 al 18 de febrero. Las y los interesados podrán realizar el trámite de preinscripción de forma virtual a través del siguiente enlace: https://www.cudi.ar/preinscripcion/.

El moderno edificio universitario, construido por el Municipio, está ubicado en Ruta 3, kilómetro 32,5, en la localidad de González Catán, ofrece una amplia y variada oferta académica; orientada a carreras de vanguardia y alta demanda, de innovación, desarrollo tecnológico y salud. La iniciativa, impulsada por el intendente Fernando Espinoza, incluye la importante articulación con cinco reconocidas universidades nacionales: la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR), la Universidad Nacional de Quilmes (UNQUI), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ); lo que permite acercar el nivel universitario nacional a las vecinas y vecinos de La Matanza.

El CUDI es un espacio de educación pública, gratuita y de calidad al alcance de toda la comunidad; y representa un pilar fundamental en la estrategia de inclusión, avance e innovación del Gobierno local, con la formación de profesionales esenciales y la creación de nuevas oportunidades para las y los jóvenes del distrito.