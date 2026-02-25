Grandes ofertas de útiles escolares en las Ferias Francas de La Matanza

A días de comenzar el ciclo lectivo 2026, las vecinas y vecinos pueden encontrar descuentos en artículos escolares dentro de los Puntos de Abaratamiento locales. La iniciativa del Gobierno local busca colaborar con la economía de las familias, que accederán a combos especiales, con valores acordados hasta el 15 de marzo.

Con el objetivo de acompañar el regreso a las aulas, el Municipio de La Matanza lanzó una serie de promociones y ofertas destacadas, en útiles e indumentaria escolar, en las Ferias Francas del distrito, coordinadas por la Secretaría de Control Comunal. La medida permite que la comunidad acceda a productos esenciales con precios significativamente más bajos que en los comercios tradicionales.



Esta acción forma parte de la estrategia general que representan los Puntos de Abaratamiento, una política pública que busca aliviar el bolsillo de los hogares de La Matanza. En esta oportunidad, las vecinas y vecinos pueden encontrar desde sets de geometría y kits para primaria, secundaria y universidad, hasta mochilas con carrito y artículos de indumentaria escolar como guardapolvos y pintorcitos de jardín.

Las Ferias Francas funcionan de martes a domingo, de 7 a 13 horas, rotando por las distintas localidades para asegurar que el beneficio llegue a cada ciudad. Los puntos de venta con ofertas escolares destacadas se encuentran distribuidos estratégicamente en: Isidro Casanova y San Justo, con opciones en puntos neurálgicos como Anatole France y Guatemala; Gregorio de Laferrere y Villa Luzuriaga, con operativos en plazas y esquinas tradicionales de cada zona; Ramos Mejía y Virrey del Pino, para acercar los precios acordados a los extremos del distrito; y González Catán, con fuerte presencia en barrios como Federico Russo y Riglos.



Además de los artículos escolares, las Ferias mantienen su oferta habitual de productos de primera necesidad como carnes, frutas, verduras, lácteos y artículos de limpieza, permitiendo que las familias resuelvan sus compras semanales en un solo lugar.



Los precios promocionales para la canasta escolar estarán vigentes hasta el 15 de marzo inclusive. Las vecinas y vecinos pueden consultar las ofertas, el cronograma completo de ubicaciones y días de cada feria en: lamatanza.gov.ar/puntosdeabaratamiento.



De esta manera, La Matanza sostiene su compromiso con la educación y la economía social, garantizando que el inicio del ciclo lectivo 2026 cuente con un Estado presente que acompaña el esfuerzo de cada familia.