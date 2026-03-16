Continúa la evolución de Ariana, la bebé matancera trasplantada: “Tiene un corazón que late con mucha fuerza”

La pequeña oriunda del barrio Almafuerte de La Tablada transita su recuperación en el Hospital Italiano de Buenos Aires. “Cada día que pasa es un día menos para volver a casa”, celebró su madre.

Hace poco más de un mes, Ariana, la bebé de once meses oriunda del barrio Almafuerte de La Tablada, recibió un nuevo corazón tras meses de lucha por una miocardiopatía dilatada con difusión severa del ventrículo izquierdo. La pequeña se encontraba en el primer lugar de la lista de trasplantes del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), y ahora continúa su recuperación en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

“Ariana está evolucionando súper bien, a pasos agigantados. Después de ocho meses dejó de depender de un respirador, y hoy respira solita. También dejamos atrás la terapia intensiva”, destacó su madre, Brenda Vera. “Son pasos enormes, de esos que alguna vez parecían imposibles y hoy son realidad”, agregó. En este contexto, la mujer expresó su emoción ante “la fuerza y las ganas que siempre le puso a la vida” su pequeña hija.

“Cada día que pasa es un día menos para volver a casa. Por eso quiero agradecer de corazón a todas las enfermeras, médicos y a cada persona que conocimos en este tiempo en nuestro querido Sector 10 del Hospital Italiano. Fueron meses largos, intensos, llenos de aprendizajes y emociones, pero siempre nos acompañaron con amor, respeto y contención. Gracias por cuidar a Ariana como si fuera suya y por hacer que el tiempo en terapia fuera un poco más llevadero”, celebró.

Una segunda oportunidad para Ariana: la importancia de la donación de órganos pediátrica

Por otra parte, Vera destacó que Ariana tiene un corazón que late con fuerza gracias a una familia donante que le garantizó una segunda oportunidad de vida. “Nuestra gratitud hacia el donante y su familia es infinita. En medio del dolor más grande, eligieron dar vida, y gracias a ese acto de amor hoy mi hija está acá, luchando y avanzando”, aseguró.

Asimismo, hizo énfasis en la importancia de visibilizar la donación de órganos pediátrica. “Aun hay muchos niños y adolescentes esperando su segunda oportunidad para vivir. Donar es un acto de amor inmenso, es transformar una despedida en esperanza y permitir que otras familias puedan abrazar, soñar y vivir de nuevo. Hoy más que nunca sentimos que los milagros existen”, cerró.