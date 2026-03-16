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17 de marzo de 2026
Locales

La Matanza proyecta Noble Igualdad, un documental histórico sobre la ley de cupo femenino

La matanza Informa

Con la presencia de sus protagonistas, el Gobierno local invita a revivir la gesta que transformó la participación política de las mujeres en Argentina. La cita es este martes 17 de marzo a las 17:30 h en González Catán, con entrada libre y gratuita.

El Municipio de La Matanza presenta una función especial del film dirigido por Carolina GraceyNoble Igualdad. La obra recupera la lucha colectiva que llevó a que, en 1991, nuestro país fuera pionero a nivel mundial al establecer por ley un piso mínimo de participación femenina en las listas partidarias.

El evento, organizado por la Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades local a cargo de Liliana Hendel, forma parte del ciclo Cultura en Clave de Género, se llevará a cabo en el Centro Cultural Santos Discépolo, B. Llorente 6633, Barrio Dorrego. Tras la proyección, las y los asistentes podrán participar de un diálogo abierto con figuras centrales de aquella conquista, como Marcela DurrieuJuliana MarinoVirginia Franganillo y Norma Allegrone.

A través de esta iniciativa, el Gobierno Local busca poner en valor las experiencias de organización que ampliaron derechos fundamentales. El documental relata el camino hacia la sanción de la Ley 24.012, un hito que no solo garantizó el 30% de las candidaturas para mujeres, sino que abrió paso a nuevos horizontes de igualdad en la vida política nacional.

En el Mes de la Mujer, luego de conmemorarse un nuevo 8M, la propuesta -abierta a toda la comunidad- busca recuperar una experiencia clave en la historia de la participación política de las mujeres en Argentina, poniendo en valor las luchas colectivas que ampliaron derechos y abrieron nuevos caminos hacia la igualdad.

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