El Polideportivo Lionel Messi avanza hacia su etapa final

La construcción del Polideportivo Lionel Messi en la localidad de Virrey del Pino continúa de manera firme, consolidándose como una de las inversiones más importantes en infraestructura deportiva y social, donde chicas y chicos podrán disfrutar de su deporte favorito de forma gratuita.

Con una superficie total de 6 hectáreas, el complejo se proyecta como un verdadero lugar de encuentro y contención para toda la comunidad. El objetivo principal es promover hábitos saludables, la integración social y abrir las puertas para que las chicas y los chicos de todo el distrito se acerquen a realizar sus disciplinas favoritas, como hockey, natación, patín, fútbol y muchas actividades más, con equipamiento de primer nivel y de forma gratuita.

Actualmente, uno de los sectores con mayor nivel de avance es la cancha de fútbol 11, donde ya se ejecutan las tareas finales de acondicionamiento del campo de juego, junto a los trabajos complementarios en vestuarios, sanitarios y sectores destinados al público. También forman parte del predio una pileta descubierta de importantes dimensiones, con vestuarios y sala de máquinas, preparada para actividades acuáticas, natación y colonias de verano.

En paralelo, continúan las tareas técnicas en la pista de atletismo, una de las obras más importantes del complejo. Allí se lleva adelante el armado y la ejecución de acuerdo a las normas actuales requeridas para este tipo de instalaciones deportivas, con la colocación de un piso sintético solado que garantiza una superficie continua, adherente y con el grado de absorción de impacto adecuado.

El proyecto contempla además un moderno Edificio Multifunción Deportivo, que funcionará como polideportivo techado para actividades y eventos especiales, con baños y vestuarios totalmente equipados; y un Edificio de Musculación y Usos Múltiples pensado para el entrenamiento físico, actividades fitness y disciplinas complementarias.

La obra representa una apuesta estratégica al desarrollo deportivo y a la inclusión social en Virrey del Pino y toda la zona Sur de La Matanza, generando además nuevos espacios de encuentro comunitario y oportunidades para miles de niñas, niños, jóvenes y familias del distrito.